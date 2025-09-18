Đâm nạn nhân nguy kịch vì bị nhắc chuyện uống nước tại sân bóng chuyền

Ngày 18-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (SN 1999, ngụ ấp Xuân Tâm 3, xã Xuân Hòa) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Đối tượng Sơn bị bắt giữ

Vào đầu tháng 7-2025, Nguyễn Thanh Sơn đến sân bóng chuyền ở ấp Xuân Tâm 3, xã Xuân Hòa để xem mọi người chơi đánh bóng chuyền.

Tại đây, Sơn đã tự ý lấy nước của mọi người uống. Thấy vậy, anh Ng. Ph. Th. (36 tuổi) nhắc nhở nên Sơn đã bực tức và cầm chai nước hất nước vào mặt anh Th. rồi bỏ đi. Từ lúc này, Sơn thù ghét anh Th..

Chiều tối 24-8, Sơn mang một con dao cất trong túi quần đi bộ từ nhà đến sân bóng chuyền để xem mọi người chơi bóng.

Khi thấy anh Th. đang ngồi ở phía trong sân bóng chuyền, Sơn đi lại gần rồi bất ngờ dùng dao đâm vào vùng bụng anh Th. và nhanh chân bỏ trốn.

Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ đối tượng Sơn. Anh Th. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.