Đâm nạn nhân nguy kịch vì bị nhắc chuyện uống nước tại sân bóng chuyền

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Đâm nạn nhân nguy kịch vì bị nhắc chuyện uống nước tại sân bóng chuyền

Uyên Châu

(NLĐO)- Bực tức bị nhắc nhở chuyện uống nước tại sân bóng chuyền, Sơn đã dùng dao đâm trúng bụng khiến nạn nhân nguy kịch

Ngày 18-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (SN 1999, ngụ ấp Xuân Tâm 3, xã Xuân Hòa) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Đâm chết người vì mâu thuẫn sân bóng chuyền tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Đối tượng Sơn bị bắt giữ

Vào đầu tháng 7-2025, Nguyễn Thanh Sơn đến sân bóng chuyền ở ấp Xuân Tâm 3, xã Xuân Hòa để xem mọi người chơi đánh bóng chuyền.

Tại đây, Sơn đã tự ý lấy nước của mọi người uống. Thấy vậy, anh Ng. Ph. Th. (36 tuổi) nhắc nhở nên Sơn đã bực tức và cầm chai nước hất nước vào mặt anh Th. rồi bỏ đi. Từ lúc này, Sơn thù ghét anh Th..

Chiều tối 24-8, Sơn mang một con dao cất trong túi quần đi bộ từ nhà đến sân bóng chuyền để xem mọi người chơi bóng.

Khi thấy anh Th. đang ngồi ở phía trong sân bóng chuyền, Sơn đi lại gần rồi bất ngờ dùng dao đâm vào vùng bụng anh Th. và nhanh chân bỏ trốn.

Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ đối tượng Sơn. Anh Th. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tin liên quan

Biên phòng và Công an Đặc khu Côn Đảo phối hợp bắt giữ đối tượng bị truy nã tội “giết người”

Biên phòng và Công an Đặc khu Côn Đảo phối hợp bắt giữ đối tượng bị truy nã tội “giết người”

(NLĐO)- Đồn Biên phòng Côn Đảo phối hợp bắt giữ Trần Văn Phúc bị truy nã về tội “Giết người” khi đang lẩn trốn trên tàu cá

Cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhận hối lộ để giảm án cho tội phạm giết người

(NLĐO)- Viện Kiểm sát cáo buộc cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường đã nhận 220 triệu đồng để giảm án cho các bị cáo phạm tội Giết người.

Thông tin bất ngờ về kẻ giết người tình rồi phi tang thi thể

(NLĐO) - Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thành Nhã là hung thủ thực hiện hành vi sát hại người tình rồi phi tang thi thể xuống kênh.

nạn nhân tử vong sân bóng chuyền giết người công an tỉnh đồng nai Cơ quan Cảnh sát bắt giữ đối tượng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo