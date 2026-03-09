HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

CLIP: Bức xúc với tài xế xe con gây tai nạn rồi bỏ chạy

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Công an đang truy tìm tài xế, phương tiện là ô tô hiệu Mazda gây tai nạn cho xe máy rồi bỏ chạy khiến nhiều người bức xúc.

Sáng 9-3, Đội CSGT đường bộ số 2 - Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đang làm rõ vụ việc tài xế ô tô gây tai nạn, nhưng không dừng xe xử lý hậu quả mà bỏ trốn.

Trước đó, người dân đã gửi đoạn clip cho Đội CSGT đường bộ số 2, ghi lại hình ảnh vụ việc một xe con gây tai nạn giao thông cho một xe máy đang chở 2 người rồi bỏ chạy, đề nghị làm rõ.

Tài xế xe con gây tai nạn cho xe máy rồi bỏ chạy

Vào cuộc làm việc, lực lượng Đội CSGT đường bộ số 2 xác định vào 16 giờ 22 phút chiều 5-3, ô tô BKS 81A 642.57, nhãn hiệu Mazda màu bạc lưu thông trên đường Lê Duẩn theo hướng từ phường An Phú về phường Pleiku đã xảy ra va chạm với 1 xe máy đi cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến chiếc xe máy lảo đảo, 2 người ngồi trên xe ngã xuống đường.

Tuy nhiên, tài xế lái ô tô không dừng lại xử lý mà vẫn tăng ga bỏ chạy về phía trước. Vụ va chạm khiến 2 người trên xe máy bị thương nhẹ.

Tài xế ô tô bỏ chạy sau tai nạn giao thông ở Gia Lai - Ảnh 2.

Hiện công an đang xác định người điều khiển và truy tìm ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy

Cơ quan công an xác định chủ phương tiện là ông Phan Như H. (Ngụ phường Pleiku). Hiện lực lượng CSGT đang tiếp tục xác định ai là người điều khiển ô tô gây tai nạn trên và truy tìm phương tiện để đưa về làm việc.

