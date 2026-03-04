Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cháu 9 tuổi tử vong tại chỗ, bà bị thương

Khoảng 6 giờ 40 phút ngày 4-3, tại khu vực ngã tư có đèn tín hiệu giao thông, tài xế Nguyễn Quang Ch. (SN 1990, trú xã Kiến Thụy) điều khiển ô tô BKS 34C-391.xx đi trên tỉnh lộ 405 và rẽ phải vào tỉnh lộ 363 thì xảy ra va chạm với xe máy điện do bà Ngô Thị N. (SN 1963, trú tại xã Kiến Thuỵ) điều khiển, phía sau chở cháu Nguyễn Duy Kh. (SN 2017).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Vụ va chạm khiến cháu Kh. tử vong tại chỗ, bà N. bị thương, xe máy điện hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo về vụ tai nạn thương tâm, lực lượng CSGT Công an TP Hải Phòng phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng khẩn trương có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với tài xế Nguyễn Quang Ch..