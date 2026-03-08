Tai nạn lao động nghiêm trọng ở TPHCM, 1 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở TPHCM, 1 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương

Thanh Thảo

(NLĐO - Các nạn nhân được một doanh nghiệp ở phường Dĩ An thuê đến thi công hệ thống máy lạnh thì không may xảy ra tai nạn lao động

Ngày 8-3, cơ quan chức năng TPHCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn lao động làm 1 người tử vong và 3 nạn nhân khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 7-3, các nhân viên đang làm việc tại nhà kho của một công ty trên đường số 8, Khu Công nghiệp Sóng Thần (phường Dĩ An, TPHCM) thì nghe tiếng động lớn.

img

Hiện trường vụ tai nạn lao động

Lúc chạy tới kiểm tra, họ tá hỏa phát hiện 4 người đàn ông nằm bất động dưới nền nhà kho.

Sau đó, nhân viên y tế nhanh chóng có mặt để kiểm tra, tuy nhiên, 1 nạn nhân đã tử vong, 3 người còn lại được đưa đến bệnh viện cấp cứu với các mức độ chấn thương khác nhau.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh N.T.Q.T. (31 tuổi, ngụ TPHCM).

Nhận tin báo, công an đến lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân.

Được biết, các nạn nhân nói trên được doanh nghiệp thuê đến thi công hệ thống máy lạnh tại đây. Trong lúc đứng làm việc, phần la phông bất ngờ bị sập khiến cả 4 người rơi xuống đất từ độ cao hơn 10 m.


Tin liên quan

Tai nạn lao động vẫn nhức nhối

Tai nạn lao động vẫn nhức nhối

Nhiều ý kiến đề xuất bổ sung chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm an toàn vệ sinh lao động nhằm tăng tính răn đe

Quy định mới về mức tiền lương tính bồi thường vì tai nạn lao động

(NLĐO) - Mức tiền lương tháng tính bồi thường cho người lao động nghỉ việc vì tai nạn lao động được xác định theo từng đối tượng

Tại sao chồng không thể nộp hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động cho vợ?

(NLĐO) - Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH phải giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động

tai nạn lao động hiện trường vụ tai nạn khu công nghiệp khu công nghiệp sóng thần
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo