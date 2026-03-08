Tai nạn lao động nghiêm trọng ở TPHCM, 1 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương

Ngày 8-3, cơ quan chức năng TPHCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn lao động làm 1 người tử vong và 3 nạn nhân khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 7-3, các nhân viên đang làm việc tại nhà kho của một công ty trên đường số 8, Khu Công nghiệp Sóng Thần (phường Dĩ An, TPHCM) thì nghe tiếng động lớn.

Hiện trường vụ tai nạn lao động

Lúc chạy tới kiểm tra, họ tá hỏa phát hiện 4 người đàn ông nằm bất động dưới nền nhà kho.

Sau đó, nhân viên y tế nhanh chóng có mặt để kiểm tra, tuy nhiên, 1 nạn nhân đã tử vong, 3 người còn lại được đưa đến bệnh viện cấp cứu với các mức độ chấn thương khác nhau.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh N.T.Q.T. (31 tuổi, ngụ TPHCM).

Nhận tin báo, công an đến lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân.

Được biết, các nạn nhân nói trên được doanh nghiệp thuê đến thi công hệ thống máy lạnh tại đây. Trong lúc đứng làm việc, phần la phông bất ngờ bị sập khiến cả 4 người rơi xuống đất từ độ cao hơn 10 m.



