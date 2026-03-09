Tai nạn trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, phụ xế tử vong trong cabin

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tai nạn trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, phụ xế tử vong trong cabin

Hải Đường

(NLĐO) - Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT và đơn vị quản lý đường cao tốc đã có mặt để điều tiết giao thông, tránh ùn tắc kéo dài

Tối 9-3, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe container lưu thông trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận , phụ xế tử vong - Ảnh 1.

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận , phụ xế tử vong - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 9-3 trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đoạn qua địa bàn xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp.

Vào thời điểm trên, xe tải chở mỡ công nghiệp do tài xế C.Q.H. (31 tuổi; quê Tây Ninh) điều khiển, lưu thông theo hướng miền Tây đi TPHCM. Trên xe lúc này có phụ xế là ông B.T.T. (47 tuổi; ngụ TPHCM).

Khi đến địa điểm trên, xe tải bất ngờ va chạm mạnh vào đuôi xe container do tài xế N.V.H. (32 tuổi; quê Đồng Nai) điều khiển, đang dừng đỗ cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến cabin xe tải biến dạng hoàn toàn, bẹp dúm. Phụ xe B.T.T. tử vong tại chỗ, kẹt trong cabin. Tại hiện trường, hàng chục can nhựa chứa mỡ công nghiệp đổ tràn xuống đường, văng tung tóe khắp mặt đường cao tốc. Chiếc xe container cũng bị hư hỏng nặng phần đuôi.

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận , phụ xế tử vong - Ảnh 3.

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận , phụ xế tử vong - Ảnh 4.

Đến tới 9-3, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT và đơn vị quản lý đường cao tốc đã có mặt để điều tiết giao thông, tránh ùn tắc kéo dài.

Tai nạn trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, phụ xế tử vong trong cabin - Ảnh 1.

Ùn tắc kéo dài sau vụ tai nạn đã được lực lượng CSGT giải tỏa

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ, đặc biệt là xác minh việc xe container dừng đỗ trên cao tốc có đúng quy định hay không.

Tin liên quan

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở TPHCM, 1 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở TPHCM, 1 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương

(NLĐO - Các nạn nhân được một doanh nghiệp ở phường Dĩ An thuê đến thi công hệ thống máy lạnh thì không may xảy ra tai nạn lao động

Cứu nam tài xế công nghệ đa chấn thương nặng sau tai nạn trên đường Phạm Ngũ Lão

(NLĐO) - Khi đang chở khách trên đường Phạm Ngũ Lão (TPHCM) nam tài xế 30 tuổi gặp tai nạn giao thông, bị đa chấn thương nặng.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cháu 9 tuổi tử vong tại chỗ, bà bị thương

(NLĐ)- Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông khiến hai bà cháu thương vong xảy ra tại xã Kiến Thụy

tỉnh Đồng Tháp đường cao tốc hiện trường vụ tai nạn tử vong tại chỗ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo