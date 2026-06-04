CLIP: Nam thanh niên cắt sầu riêng thuê trúng độc đắc 12 tỉ đồng xổ số miền Nam

Trưa 4-6, liên quan kết quả xổ số miền Nam, thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Lâm, chủ đại lý vé số Nguyễn Văn Lâm ở xã Tân Phú, TP Đồng Nai – xác nhận nơi đây phân phối 16 vé Đồng Nai trúng giải độc đắc (dãy số 644186) ngày 3-6.

Đại lý Nguyễn Văn Lâm là nơi phân phối 16 vé Đồng Nai trúng giải độc đắc. Ảnh: ĐLVS Nguyễn Văn Lâm

Anh Sang vui mừng khi trúng độc đắc 12 tỉ đồng. Ảnh cắt ra từ clip

Trong số khách hàng may mắn có một nam thanh niên làm rẫy ở xã Tân Phú trúng giải độc đắc 6 vé Đồng Nai.

"Sáng nay, vài khách hàng đã đến đổi giải độc đắc; còn nam thanh niên cắt sầu riêng thuê chưa đến đổi do anh ấy đi cắt sầu riêng suốt đêm" – ông Lâm tiết lộ.

Clip anh Sang trúng giải độc đắc đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác.

Theo nội dung đoạn clip, anh Sang – người trúng độc đắc – cầm trên tay 6 vé Đồng Nai trúng 12 tỉ đồng – cho biết mình mua 6 vé, còn lại 10 vé người khác mua. Nhiều đồng nghiệp cắt sầu riêng thuê với anh Sang vây quanh chia sẻ niềm vui.

Trước đó, vào ngày 31-3, anh Phát (ngụ TP Cần Thơ) - nhân viên quán Sườn Muối Ớt 135 ở xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh – cũng là người từng gây "bão" mạng xã hội khi trúng độc đắc 9 vé Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 31-3.

Anh Phát (trái) tặng tiền cho nhiều đồng nghiệp sau khi trúng độc đắc 18 tỉ đồng. Ảnh cắt ra từ clip

Sau khi lãnh giải, anh Phát đã tặng tiền cho cụ bà bán vé số dạo và tất cả nhân viên trong quán. Thậm chí, anh còn tặng tiền cho em gái chủ quán mua một chiếc ô tô mới.

Thông tin từ đại diện quán Sườn Muối Ớt 135 cho biết sau khi trúng độc đắc, anh Phát xin nghỉ việc để trở về quê và hiện đang làm công việc khác tại quê nhà.

Xôn xao không kém nhà sư là một nhân viên mai táng tên Vinh ở tỉnh Tây Ninh may mắn trúng độc đắc 10 tỉ đồng vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 5-5.

Anh Vinh chia sẻ niềm vui với đồng nghiệp sau khi trúng độc đắc 10 tỉ đồng. Ảnh cắt ra từ clip

Chia sẻ thông tin về việc anh Vinh trúng giải độc đắc, ông Nguyễn Đức Lợi – chủ trại hòm Sáu Lợi ở xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh – cho biết anh Vinh là tài xế của trại hòm Sáu Lợi.

"Vinh có hoàn cảnh rất khó khăn. Lúc phát hiện trúng số, nó mừng lắm. Hôm sau đi làm, tôi thấy đôi mắt nó sâu hoắm có lẽ do mừng quá nên mất ngủ. Do đó, tôi kêu nó tạm nghỉ một ngày cho bình tâm trở lại" - ông Lợi nói.