Xổ số miền Nam: 2 giải độc đắc và 3 giải an ủi xổ số miền Nam lộ diện vào sáng 3-6

Sáng 3-6, sau khi kết quả xổ số miền Nam được xổ số, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng trúng 2 giải độc đắc và 3 giải an ủi.

Giải độc đắc vé số Cà Mau được đổi tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Hổ

Theo đó, vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 1-6, giải độc đắc (dãy số 748958) được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Nơi đổi thưởng cho 2 khách hàng đầu tiên may mắn trúng giải độc đắc 3 vé Cà Mau là đại lý vé số Hạnh Minh và đại lý vé số Hứa Chiêu ở phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ.

Đến sáng 3-6, đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau cho biết vừa đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng giải độc đắc 3 vé Cà Mau.

Vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 2-6, giải độc đắc (dãy số 306135) được xác định trúng tại TP Đồng Nai.

Nơi đổi thưởng cho 2 khách hàng đầu tiên may mắn trúng giải độc đắc 3 vé Vũng Tàu là đại lý vé số Minh Tú ở TP Đồng Nai.

Giải độc đắc của vé số Vũng Tàu trúng tại TP Đồng Nai. Ảnh: Minh Tú

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Vũng Tàu được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Duy Nghĩa ở xã Dầu Tiếng, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Vũng Tàu, giải an ủi của vé số Bến Tre được xác định trúng tại TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Tùng Phát ở tỉnh Vĩnh Long và đại lý vé số Hiếu ở TP Cần Thơ.

Giải an ủi của vé số Bến Tre được đổi tại TP Cần Thơ

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Vũng Tàu, giải an ủi của vé số Bạc Liêu được xác định trúng tại An Minh, An Giang.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 3-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.