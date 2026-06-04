Xổ số miền Nam: Sáng 4-6, giải độc đắc đài Sóc Trăng lập “cú đúp” tại Vĩnh Long

Sáng 4-6, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng trúng giải độc đắc và an ủi.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 3-6. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Đồng Nai trúng tại Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Nguyễn Văn Lâm, Chinh

Theo đó, vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều 3-6, giải độc đắc (dãy số 644186) được xác định "ở lại" TP Đồng Nai.

Nơi phân phối trúng giải độc đắc 16 vé Đồng Nai là đại lý vé số Nguyễn Văn Lâm ở xã Tân Phú, TP Đồng Nai. Trong đó, một nông dân ở xã Tân Phú trúng giải độc đắc 5 vé Đồng Nai.

Giải an ủi của vé số Đồng Nai cũng trúng tại tỉnh Đồng Nai. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Chinh ở xã Xuân Lộc, TP Đồng Nai.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai, giải độc đắc (dãy số 686457) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Sóc Trăng là đại lý vé số Thanh Vân ở tỉnh Vĩnh Long.

Giải độc đắc của vé số Sóc Trăng trúng tại tỉnh Vĩnh Long trong 2 tuần liên tiếp. Ảnh: ĐLVS Duy, Thanh Vân

Giải an ủi của vé số Sóc Trăng cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Trường Khang ở phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Sóc Trăng cũng "nổ" tại tỉnh Vĩnh Long; còn giải độc đắc của vé số Đồng Nai trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 4-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.