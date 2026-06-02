Lộ diện khách hàng ở TPHCM, Cần Thơ và Vĩnh Long trúng xổ số miền Nam

Chiều 2-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng ở TP Cần Thơ, TPHCM và tỉnh Vĩnh Long trúng giải độc đắc và giải an ủi vé số của 3 đài mở thưởng trước đó là Cà Mau, TPHCM, Đồng Tháp.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 1-6. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc vé số Cà Mau trúng tại TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Hạnh Minh

Theo đó, vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 1-6, giải độc đắc (dãy số 748958) được xác định trúng tại TPHCM. Nơi bán trúng là đại lý vé số Hạnh Minh ở phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ.

Đến chiều 2-6, khách hàng đầu tiên may mắn trúng giải độc đắc 3 vé Cà Mau đã liên hệ với đại lý vé số Hạnh Minh và đại lý vé số Hứa Chiêu để đổi thưởng 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Giải an ủi của vé số Cà Mau cũng trúng tại TP Cần Thơ. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Tân ở TP Cần Thơ.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Cà Mau, giải an ủi của vé số TPHCM trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Khánh Châu 7 và đại lý Như Ý 6 ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM.

Giải an ủi của vé số TPHCM trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Như Ý 6

Mở thưởng cùng ngày với vé số Cà Mau và vé số TPHCM, giải an ủi của vé số Đồng Tháp trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Bảy Phú Lâm, đại lý vé số Thanh Bình ở tỉnh Vĩnh Long.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 2-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.