Xổ số miền Nam ngày 3-6: Giải độc đắc đài Đồng Nai lộ diện sớm

Chiều 3-6, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nơi trúng giải độc đắc vé số Đồng Nai.

Giải độc đắc của vé số Đồng Nai "ở lại" TP Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Nguyễn Văn Lâm

Theo đó, vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều 3-6, giải độc đắc (dãy số 644186) được xác định "ở lại" TP Đồng Nai.

Nơi bán trúng giải độc đắc 16 vé Đồng Nai là đại lý vé số Nguyễn Văn Lâm ở xã Tân Phú, TP Đồng Nai. Hiện, đại lý này đang kêu gọi những khách hàng may mắn trúng giải độc đắc sớm đến đổi thưởng.

Vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 2-6, giải độc đắc (dãy số 281116) được xác định trúng tại tỉnh An Giang. Nơi bán trúng là đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Đến chiều 3-6, khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Bạc Liêu đã liên hệ với một đại lý vé số ở An Biên, tỉnh An Giang để đổi thưởng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Giải an ủi của vé số Bạc Liêu cũng trúng tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 3-6 đã mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.