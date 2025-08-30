VIDEO
CLIP: Nghẹt thở giải cứu 5 người mắc kẹt gần 2 ngày vì lũ chia cắt

Đức Nghĩa -

30/08/2025 18:46

(NLĐO) - Sau gần 2 ngày bị lũ chia cắt, 5 người dân ở Quảng Trị đã được cơ quan chức năng giải cứu thành công.

Chiều 30-8, Trung tá Dương Tuấn Anh, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết lực lượng của đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Hướng Hiệp giải cứu thành công 5 người dân bị lũ dữ chia cắt.

Lực lượng chức năng giải cứu 5 người dân bị lũ dữ chia cắt

Trước đó, lúc 12 giờ 30 phút ngày, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 (Phòng PC07), nhận được tin báo cứu nạn của Công an xã Hướng Hiệp về việc có 5 người dân đi làm rừng tràm tại xã Hiếu Giang bị cô lập gần 2 ngày do nước lũ dâng cao. Những người dân này đang trong tình trạng thiếu lương thực, nước uống.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 đã nhanh chóng điều phương tiện cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

CLIP: Nghẹt thở giải cứu 5 người mắc kẹt gần 2 ngày vì lũ chia cắt- Ảnh 1.

CLIP: Nghẹt thở giải cứu 5 người mắc kẹt gần 2 ngày vì lũ chia cắt- Ảnh 2.

CLIP: Nghẹt thở giải cứu 5 người mắc kẹt gần 2 ngày vì lũ chia cắt- Ảnh 3.

CLIP: Nghẹt thở giải cứu 5 người mắc kẹt gần 2 ngày vì lũ chia cắt- Ảnh 4.

CLIP: Nghẹt thở giải cứu 5 người mắc kẹt gần 2 ngày vì lũ chia cắt- Ảnh 5.

Lực lượng chức năng giải cứu thành công 5 người bị lũ dữ chia cắt. Ảnh: CACC

Qua nắm tình hình, xác định có 5 người đang ở phía bên kia đập tràn thuộc xã Hiếu Giang (rộng khoảng 100 m), đang bị nước lũ dâng cao, cô lập nên đơn vị này đã đề xuất Ban chỉ huy Phòng PC07 chi viện thêm 1 xe chở 1 ca-nô cùng 10 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 đến phối hợp xử lý.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn sau đó đã phối hợp với Công an xã Hướng Hiệp trấn an tinh thần 5 người dân bị cô lập.

Đồng thời, triển khai ca-nô tiếp cận và đưa 5 người dân bị cô lập về khu vực an toàn vào lúc 16 giờ cùng ngày.

Được biết, trong số 5 người dân được giải cứu, có 2 công dân xã Hướng Hiệp và 3 công dân xã Hướng Lập.

