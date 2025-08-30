Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 29-8 đến sáng 30-8, nhiều nơi ở tỉnh Quảng Trị mưa trắng trời gây nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở vùng núi.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong 6 giờ qua (từ 22 giờ ngày 29-8 đến 4 giờ ngày 30-8), trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Linh Thượng (xã Cồn Tiên) 75,8 mm; Hồ Bẹ (xã Tuyên Bình) 80,2 mm; Hóa Thanh (xã Tân Thành) 73 mm; xã Hướng Lập 110,6 mm, Hướng Phùng 79 mm...

Nhiều nơi ở tỉnh Quảng Trị mưa trắng trời, bầu trời tối sầm

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Trị đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hoà. Cơ quan chức năng cảnh báo trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các xã thuộc tỉnh.

Ba người dân phát hiện phao tiêu hàng hải dạt vào bờ biển xã Vĩnh Hoàng

Trong một diễn biến khác, vào tối ngày 29-8, ba người dân ngụ thôn Tân Mạch (xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị), đã phát hiện một phao tiêu hàng hải màu đỏ bị trôi dạt vào bờ biển địa phương.

Phao tiêu có chiều dài khoảng 12m, đường kính 3,5m. Ba người dân đã dùng xe máy múc trục vớt đưa lên bờ và báo cho chính quyền.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Hoàng đã có mặt tại hiện trường bảo vệ tài sản, đồng thời phối hợp cùng lực lượng chức năng xác minh nguồn gốc phao tiêu để xử lý theo quy định.