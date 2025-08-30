HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Clip: Nước cuồn cuộn chia cắt hàng loạt nơi ở Quảng Trị

Đức Nghĩa. Ảnh:CTV

(NLĐO) - Đến trưa 30-8, tại tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to trên diện rộng gây chia cắt hàng loạt khu vực.

Trưa 30-8, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã Hướng Lập (tỉnh Quảng Trị) cho biết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn xã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200 - 250mm, gây chia cắt hàng loạt ngầm tràn qua suối.

Đến trưa cùng ngày, tất cả các cầu tràn trên địa bàn xã nước đã dâng cao từ 0,5 - 1 m, có nhiều điểm hơn 1m như: cầu tràn thôn Cù Bai, Sê Pu-Tà Păng, Cựp-Cuôi, Tri, Cha Lỳ… gây chia cắt cục bộ.

Lực lượng Đồn Biên phòng Hướng Lập chốt chặn tại khu vực nước dâng nguy hiểm

Ngoài ra, tại Km 175 đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn A Xóc - Cha Lỳ bị sạt lở khối lượng ước khoảng 20 m3 đất đá.

Để đảm bảo an toàn, xã này đã di dời 2 hộ/7 nhân khẩu ở thôn Cu Bai ra khỏi vị trí có nguy cơ sạt lở cao.

Trong khi đó, tại nhiều xã miền núi ở tỉnh Quảng Trị hàng loạt ngầm tràn bị nước dâng gây chia cắt.

Lực lượng chức năng đã chốt chặn, không cho người và phương tiện di chuyển qua những khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Chùm ảnh+clip: Nước cuồn cuộn chia cắt hàng loạt nơi ở Quảng Trị- Ảnh 1.

Nước cuồn cuộn chảy qua một ngầm tràn xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị

Chùm ảnh+clip: Nước cuồn cuộn chia cắt hàng loạt nơi ở Quảng Trị- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng cảnh báo nguy hiểm ở đoạn ngầm tràn bị nước dâng chia cắt

Chùm ảnh+clip: Nước cuồn cuộn chia cắt hàng loạt nơi ở Quảng Trị- Ảnh 3.

Một đoạn cống bị nước cuốn trôi ở xã Hướng Lập

Chùm ảnh+clip: Nước cuồn cuộn chia cắt hàng loạt nơi ở Quảng Trị- Ảnh 4.

Đồn Biên phòng Cà Roòng chốt chặn, cảnh báo khu vực nguy hiểm

Chùm ảnh+clip: Nước cuồn cuộn chia cắt hàng loạt nơi ở Quảng Trị- Ảnh 5.

Phương tiện mắc kẹt giữa sông, nơi đang thi công cầu ở xã Hướng Hiệp

Phương tiện mắc kẹt giữa dòng nước chảy xiết ở xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị

Chùm ảnh+clip: Nước cuồn cuộn chia cắt hàng loạt nơi ở Quảng Trị- Ảnh 6.

Chùm ảnh+clip: Nước cuồn cuộn chia cắt hàng loạt nơi ở Quảng Trị- Ảnh 7.

Chùm ảnh+clip: Nước cuồn cuộn chia cắt hàng loạt nơi ở Quảng Trị- Ảnh 8.

Chính quyền, lực lượng biên phòng ở xã Hướng Lập hỗ trợ người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm

