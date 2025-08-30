HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đổ bộ Bắc Quảng Trị- Nam Hà Tĩnh, cảnh báo mưa lớn

Thùy Linh

(NLĐO) - Chiều nay 30-8, sau khi đi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 106,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Hà Tĩnh - phía Bắc Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25 km/giờ.

Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đổ bộ Bắc Quảng Trị- Nam Hà Tĩnh, cảnh báo mưa lớn- Ảnh 1.

Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đổ bộ Bắc Quảng Trị- Nam Hà Tĩnh

Ở đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, sóng cao 2,5 m; đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Quỳnh Lưu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Nga Sơn (Thanh Hóa), trạm Vinh (Nghệ An), trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió giật cấp 7;...

Ở các tỉnh từ Nghệ An - TP Đà Nẵng đã có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm.

Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn trên diện rộng tại miền Trung

Dự báo tới 4 giờ sáng 31-8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ và suy yếu thành một vùng áp thấp. Vị trí tâm áp thấp ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 104,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào.

Sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông được xác định trong khoảng 17 - 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 107 độ Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển từ Nam Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, bao gồm đảo Hòn Ngư và huyện đảo Cồn Cỏ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên đất liền, ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ chiều tối ngày 30-8 đến hết ngày 31-8, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-180 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm; khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-100 mm, có nơi trên 200 mm.

Tin liên quan

Bão số 6 đang lao nhanh vào miền Trung, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn

Bão số 6 đang lao nhanh vào miền Trung, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 153 ngày 30-8 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó bão số 6 (tên quốc tế Nongfa).

Bão số 6 giật cấp 9-10 đổ bộ vào miền Trung trong chiều tối nay 30-8

(NLĐO) - Dự báo khoảng chiều tối nay 30-8, vùng tâm bão số 6 sẽ đi vào đất liền khu vực từ Nam Hà Tĩnh trở vào tới Bắc Quảng Trị.

Bão số 6 tiến vào Hà Tĩnh - Quảng Trị tối nay, mưa lớn dồn dập

(NLĐO) - Bão số 6 dự kiến đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị tối nay, gây mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở.

bão số 6 Áp thấp nhiệt đới vùng áp thấp miền Trung mưa lớn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo