Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 106,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Hà Tĩnh - phía Bắc Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25 km/giờ.

Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đổ bộ Bắc Quảng Trị- Nam Hà Tĩnh

Ở đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, sóng cao 2,5 m; đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Quỳnh Lưu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Nga Sơn (Thanh Hóa), trạm Vinh (Nghệ An), trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió giật cấp 7;...

Ở các tỉnh từ Nghệ An - TP Đà Nẵng đã có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm.

Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn trên diện rộng tại miền Trung

Dự báo tới 4 giờ sáng 31-8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ và suy yếu thành một vùng áp thấp. Vị trí tâm áp thấp ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 104,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào.

Sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông được xác định trong khoảng 17 - 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 107 độ Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển từ Nam Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, bao gồm đảo Hòn Ngư và huyện đảo Cồn Cỏ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên đất liền, ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ chiều tối ngày 30-8 đến hết ngày 31-8, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-180 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm; khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-100 mm, có nơi trên 200 mm.