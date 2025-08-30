HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Mưa lớn, nước dâng nhanh khiến nhiều nơi ở Quảng Trị đang bị cô lập, chia cắt

Hoàng Phúc - Đức Nghĩa

(NLĐO) - Ảnh hưởng bão số 6 khiến mưa lớn kéo dài tại Quảng Trị, nước sông dâng nhanh làm nhiều tuyến đường ngập sâu, nhiều bản làng bị cô lập.


VIDEO: Mưa lớn do ảnh hưởng bão số 6 khiến nhiều tuyến đường ở Quảng Trị ngập sâu, giao thông bị chia cắt.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị - cho biết do ảnh hưởng của bão số 6, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mực nước các sông dâng cao rất nhanh.

Mưa lớn làm nhiều tuyến giao thông bị ngập sâu, chia cắt. Quốc lộ 9B có 2 vị trí ngập gần 0,5 m, phương tiện không thể qua lại. Tỉnh lộ 571 đoạn Km25+900 ngập 1,5 m; cầu tràn Ba Lòng trên tỉnh lộ 588A (Km11+240) ngập 30 cm.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Bến Quan, cho biết do ảnh hưởng của bão số 6, trên địa bàn có mưa to gây sạt lở, giao thông chia cắt nghiêm trọng trên tuyến ĐT-571. Tại Km 25+750, nước lũ chảy xiết khiến khoảng 30 m nền đường bị xói lở, cuốn trôi, giao thông qua khu vực này bị chia cắt. Để di chuyển, người dân phải đi bộ băng qua đoạn sạt lở để tiếp cận các tuyến đường khác.

- Ảnh 1.

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

Ngoài ra, trên tuyến ĐT 571 còn xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng khác như taluy sạt sâu, mặt đường bị bong tróc và nứt gãy, cầu cống hư hỏng nặng. Riêng khu vực cầu Khe Tiên (Km 5+200) bị xói trôi nền móng; tại Km 23+450, nền đường bị xói trôi dài 15 m...

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, tuyến đường ĐT-571 đang chịu áp lực lớn do mưa bão, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng nếu không được gia cố kịp thời.

Đây là tuyến giao thông huyết mạch, việc sạt lở không chỉ gây chia cắt giao thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân cư.

Mưa lớn cũng gây sạt lở nhiều đoạn trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, giao thông ách tắc.


- Ảnh 4.

Lực lượng biên phòng Quảng Trị sẵn sàng phương án cứu hộ

- Ảnh 5.

Nhiều bản làng ở Quảng Trị bị chia cắt tạm thời khi bão số 6 gây mưa lũ trên diện rộng.

Toàn tỉnh Quảng Trị ghi nhận hơn 21 điểm ngập. Tại xã Kim Phú, các bản Ón, Yên Hợp và Mò O Ồ Ồ bị chia cắt; xã Đăkrông ngập tại ngầm Ly Tôn (Km28) và cầu tràn Chân Rò. Ở xã Hướng Hiệp, các cầu tràn Khe Nghi và Tiên Hiên ngập gần 1m, làm cô lập 190 hộ với gần 1.000 nhân khẩu thôn Gia Giã… khiến nhiều bản làng bị cô lập, chia cắt tạm thời.

Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, lập rào chắn, bố trí người trực gác tại các điểm ngập để đảm bảo an toàn.

Theo Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, toàn bộ tàu thuyền trong vùng nguy hiểm đã vào nơi tránh trú an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn 138 phương tiện với 406 lao động đang hoạt động ngoài khơi.

Hiện các hồ chứa trên địa bàn cơ bản an toàn, dung tích trung bình 52 hồ vừa và lớn đạt 64,75% thiết kế.

Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong bão số 6

Sáng cùng ngày, Chủ tịch tỉnh Trần Phong chủ trì cuộc họp khẩn, yêu cầu các lực lượng bám sát phương châm "4 tại chỗ", bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão lũ gây ra.

- Ảnh 6.

Sau cuộc họp, Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã kiểm tra công tác neo đậu tại khu tránh trú bão Cừa Phú ở phường Đồng Hới và yêu cầu các đơn vị khẩn trương kêu gọi tàu thuyền rời khỏi vùng nguy hiểm, di chuyển về nơi an toàn.

Ông Trần Phong nhấn mạnh việc neo đậu phải đúng kỹ thuật để hạn chế va đập, cháy nổ, đồng thời lưu ý bảo đảm an toàn cho người dân và lồng bè nuôi trồng thủy sản ở ven biển, cửa sông.

