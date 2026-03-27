CLIP: Sự thật khó tin về vụ trộm ở Cà Mau

Tin - ảnh - clip: Phúc Nguyên -

(NLĐO) – Biết hành vi trộm cắp bị phát hiện, nam thanh niên ở Cà Mau đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc

Ngày 27-3, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND khu vực 6 tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Trần Chiêu Bình (27 tuổi; ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) 9 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Sự thật vụ trộm tài sản táo tợn ở Cà Mau năm 2025 - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Chiêu Bình tại tòa

Theo cáo trạng, Bình và anh M.V.U là bạn bè, cùng làm nghề tài xế. Chiều 24-3-2025, Bình phát hiện chiếc ô tô của ông U. vừa mới mua, chưa được cấp biển số, phía sau có dòng chữ "xe đi xét".

Do nảy sinh lòng ganh tị, Bình lên kế hoạch trộm 4 bánh xe của bạn. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Bình mượn ô tô của người quen với lý do đi công việc, nhưng thực chất để thực hiện hành vi trộm cắp.

Đến nơi, Bình tháo 4 bánh xe của U., đưa lên xe mượn rồi chở đến một khu đất trống ở phường Bạc Liêu để giấu. Sau đó, Bình trả lại xe cho người quen như không có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau, anh U. phát hiện chiếc ô tô bị tháo mất toàn bộ bánh, thân xe bị kê bằng gạch nên trình báo cơ quan công an.

Biết hành vi trộm cắp của mình bị phát hiện, Bình đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

