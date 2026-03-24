TPHCM: Nhận tội sau 12 giờ trộm laptop

Ngày 24-3, Công an phường Tân Thuận cho biết vừa bắt giữ M.V.G (31 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an phường Tân Thuận bắt giữ M.V.G.

Trước đó, 15 giờ ngày 23-3, chị H. (38 tuổi) đến Công an phường Tân Thuận trình báo bị mất laptop tại nhà ở đường 14A, phường Tân Thuận.

Vào cuộc truy xét, đến 3 giờ ngày 24-3 (sau 12 giờ) Công an phát hiện G. đang có mặt tại khu vực đường 4F, phường Tân Thuận là nghi can nên đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, trước các bằng chứng, G. cuối đầu nhận tội, khai đã trộm laptop của chị H.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành lập hồ sơ, xử lý G. theo quy định pháp luật .

Công an phường Tân Thuận khuyến cáo người dân luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi nhà hoặc ngay cả khi ở nhà nhưng không có người ở phòng ngoài.