Pháp luật

Bắt nhóm 7 người “bay lắc” trong vườn tràm, lộ thêm vụ trộm táo tợn

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Công an phường Gia Lộc (Tây Ninh) bắt quả tang 7 người sử dụng ma túy trong vườn tràm, qua đó làm rõ thêm một đối tượng trộm cắp tài sản

Ngày 25-3, Công an phường Gia Lộc (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang điều tra vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Bắt nhóm 7 người sử dụng ma túy trong vườn tràm tại Tây Ninh - Ảnh 1.

Bắt quả tang nhóm sử dụng ma túy trong vườn tràm

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 22-3, tại khu vực vườn tràm thuộc khu phố Tân Lộc, Công an phường Gia Lộc kiểm tra, bắt quả tang nhóm 7 người đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm này gồm: Trần Thanh Thọ (SN 1993), Nguyễn Văn Hùng (SN 1995, cùng ngụ phường Trảng Bàng); Võ Thị Đẹp (SN 1984), Võ Chí Tâm (SN 1992, cùng ngụ xã Tân Hòa); Nguyễn Minh Độ (SN 1998, ngụ phường Trảng Bàng); Huỳnh Quang Minh (SN 1991, quê Gia Lai) và Huỳnh Minh Sang (SN 1982, ngụ phường Gia Lộc). 

Tang vật thu giữ gồm dụng cụ sử dụng ma túy tự chế, bật lửa và 2 xe máy.

Qua điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, Thọ chở Đẹp đến khu vực vườn tràm tìm Sang để rủ sử dụng ma túy. Trên đường đi, cả hai gặp Minh nên rủ tham gia và cùng góp tiền mua ma túy.

Sau đó, nhóm này tiếp tục rủ thêm Tâm, Hùng và Độ đến tụ tập sử dụng ma túy thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Mở rộng điều tra, Công an phường Gia Lộc phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh bắt khẩn cấp Lê Phát Tài (SN 1994, ngụ phường Gia Lộc), người được xác định đã bán ma túy cho nhóm trên.

Đáng chú ý, qua đấu tranh, công an làm rõ Trần Thanh Thọ còn là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 19-3 tại nhà anh V.V.H. (SN 1967, ngụ phường Gia Lộc).

Tài sản bị chiếm đoạt gồm 3,5 triệu đồng tiền mặt, một xe máy, một bộ lư đồng và một loa karaoke. Sau khi gây án, Thọ đã liên hệ Võ Thị Đẹp cùng một số người khác để tiêu thụ tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

