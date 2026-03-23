Bắt nghi phạm đập kính xe ô tô trộm cắp gần 100 triệu đồng

Ngày 23-3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Đoàn (SN 1994, trú tại xóm Quang Thanh, xã Tân An, tỉnh Nghệ An) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Trọng Đoàn cùng tang vật của vụ án

Trước đó, ngày 20-3, Công an phường Việt Hưng (tỉnh Quảng Ninh) tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn H.N. (SN 1993, trú tại xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng) về việc bị trộm cắp tài sản.

Theo nội dung trình báo, khoảng 22 giờ 45 phút cùng ngày, sau khi ăn uống cùng một số nhân viên tại kho Thép Tốt thuộc tổ 89, khu Hà Khẩu 8, phường Việt Hưng, anh N. phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Honda City của mình bị kẻ gian đập kính cửa bên ghế phụ, lấy trộm số tiền 95 triệu đồng để trong cốp giữa ghế phụ và ghế lái.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Việt Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương triển khai lực lượng, tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ việc.

Chỉ sau khoảng 10 giờ, lực lượng chức năng đã xác định, bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Nguyễn Trọng Đoàn (SN 1994, trú tại xóm Quang Thanh, xã Tân An, tỉnh Nghệ An). Tại cơ quan công an, Đoàn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Đoàn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời thu hồi toàn bộ số tiền 95 triệu đồng là tang vật của vụ án.