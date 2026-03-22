Bà chủ tiệm vàng ở Cà Mau trình báo bị mất trộm

Tối 22-3, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Công an xã U Minh đang phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác minh, điều tra làm rõ vụ tiệm vàng trình báo bị trộm đột nhập lấy đi một số lượng vàng 18K.

Theo thông tin ban đầu, chiều 21-3, bà Ng.N.Y. (SN 1977; ngụ xã U Minh) dọn dẹp và đem vàng 24K về nhà cất giữ còn vàng 18K thì để lại tiệm.

Khoảng 4 giờ 45 phút ngày 22-3, người thân điện thoại báo với bà Y. về việc cửa tiệm vàng không khóa và có dấu cạy phá.

Bà Y. tức tốc đến kiểm tra thì phát hiện bị mất trộm một số lượng vàng 18K (đang thống kê số lượng). Sau đó, bà Y. đã trình báo vụ việc đến Công an xã U Minh.