CLIP: Thêm 1 tài xế hãng xe Hùng Hiếu gây “bão” mạng xã hội

Sáng 9-1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận thông tin và tiến hành xác minh vụ tài xế xe khách hãng xe Hùng Hiếu vừa lái vừa bấm điện thoại gây bức xúc trong dư luận.

Tế xe Hùng Hiếu vừa điều khiển xe vừa bấm điện thoại suýt gây ra tai nạn. Ảnh cắt ra từ clip

Sau va chạm, xe khách Hùng Hiếu bị hư hỏng phần hông

Trước đó, vào tối 8-1, một đoạn clip do người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý, gây bức xúc trong dư luận.

Theo nội dung clip, vào khoảng 14 giờ 25 ngày 5-1, trên Quốc lộ 50 (đoạn qua địa bàn phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp), chiếc xe khách 63G1-000xx lưu thông theo hướng từ Mỹ Tho đi Chợ Gạo.

Đang điều khiển xe thì tài xế phát hiện điện thoại đặt cạnh vô lăng có tiếng chuông báo tin nhắn. Thay vì tập trung quan sát đường, tài xế đã buông tay lái để cầm điện thoại. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe khách lao tới và va chạm với một xe tải đang đậu bên đường.

Cú va chạm khiến nhiều hành khách trên xe hoảng loạn vì tình huống xảy ra bất ngờ. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Chiếc xe khách chỉ bị hư hỏng nhẹ phần hông sau va chạm.

Theo lời kể của hành khách, sau khi xảy ra sự cố, tài xế đã cho xe tấp vào lề đường để xuống thương lượng với tài xế xe tải bị va chạm, sau đó tiếp tục hành trình như bình thường.

Việc tài xế sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện đã khiến nhiều hành khách bức xúc, quyết định đăng clip lên mạng xã hội để phản ánh.

Đáng chú ý, chiếc xe khách trong clip cũng thuộc hãng xe Hùng Hiếu. Đây là hãng xe có tài xế rượt đuổi xe tải vào tối 7-1 khiến hành khách trên "chuyến xe bão táp" này hoảng loạn.