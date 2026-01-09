Nhà xe Hùng Hiếu "chân thành xin lỗi" sau vụ "chuyến xe bão táp" ở Đồng Tháp

Liên quan vụ "chuyến xe bão táp" ở Đồng Tháp mà Báo Người Lao Động thông tin, sáng 9-1, nhà xe Hùng Hiếu đã đăng tải thông báo xin lỗi hành khách trên Zalo.

Một nữ hành khách hoảng loạn trên "chuyến xe bão táp". Ảnh cắt ra từ clip

Theo đó, nhà xe Hùng Hiếu thừa nhận hành vi vi phạm của tài xế và cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 49 phút ngày 7-1 trên chuyến xe có số đuôi 364. Qua trích xuất camera hành trình và kiểm tra nội bộ, nhà xe xác nhận tài xế đã có hành vi cho xe khách rượt đuổi một xe tải sau khi xảy ra va chạm, khiêu khích dẫn đến việc làm gãy kính xe.

Phía nhà xe Hùng Hiếu nhìn nhận: "Đây là hành vi cá nhân, không đại diện cho định hướng vận hành của nhà xe. Tuy nhiên, hành vi này là không phù hợp, thiếu kiểm soát, vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn và tác phong nghề nghiệp."

Trước những lo lắng và trải nghiệm bất an của hành khách trên chuyến xe nói trên, nhà xe Hùng Hiếu đã gửi lời "xin lỗi chân thành" đến khách hàng và cộng đồng.

Nhà xe này cho hay đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định. Nhà xe cũng tiến hành các biện pháp chấn chỉnh gắt gao đối với đội ngũ tài xế nhằm đảm bảo không để sự việc tương tự tái diễn.

Nhà xe Hùng Hiếu cam kết sẽ nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ và siết chặt tiêu chuẩn an toàn để lấy lại niềm tin từ khách hàng trong thời gian tới.

Như Người Lao Động đã thông tin, sáng 8-1, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện 2 đoạn clip quay lại hình ảnh hành khách la hét, cầu cứu lẫn bức xúc trước việc một tài xế xe khách chạy từ hướng TPHCM về Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp) rượt đuổi một xe tải.

Trên xe, nhiều hành khách bám vào thành ghế, quỳ xuống lối đi rồi liên tục kêu gọi, thậm chí van nài tài xế chạy chậm lại. Thế nhưng, tài xế vẫn bỏ ngoài tai và điều khiển xe khách tiếp tục rượt đuổi theo xe tải trong đêm với tốc độ rất nhanh.

Một hành khách đi trên xe thuật lại rằng xe khách Hùng Hiếu này chạy từ TPHCM về Mỹ Tho. Khoảng 18 giờ 50 phút ngày 7-1, khi gần đến đường cao tốc TPHCM - Trung Lương, xe khách bị một xe tải nhỏ va quẹt làm vỡ kính bên phải, sau đó xe tải bỏ chạy.

Xe khách đã đuổi theo xe tải với tốc độ cao, liên tục lạng lách, cúp đầu, quay đầu nhiều vòng tại ngã tư, trong khi xe khách bị vỡ kính, tầm nhìn bị hạn chế. Trên xe có nhiều hành khách hoảng sợ, liên tục đề nghị tài xế dừng lại nhưng không được chấp nhận.

Đoạn clip sau khi đăng tải trong thời gian ngắn đã thu hút hàng ngàn bình luận và chia sẻ. Trong đó, nhiều bình luận tỏ ra rất bức xúc trước việc tài xế xe khách xem thường tính mạng của hành khách. Nhiều người còn cho rằng đây là "chuyến xe bão táp".