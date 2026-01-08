Vụ “chuyến xe bão táp” ở Đồng Tháp: Hãng xe Hùng Hiếu lên tiếng

Liên quan vụ "chuyến xe bão táp" ở Đồng Tháp, chiều 8-1, thông tin từ Phòng CSGT tỉnh Đồng Tháp, qua xác minh, người điều khiển xe khách ông là N.Đ.T. (SN 1982; ngụ tỉnh Đồng Tháp); còn phương tiện chở hành khách là của hãng xe Hùng Hiếu, chạy tuyến TPHCM - Chợ Gạo - Mỹ Tho. Hình ảnh trong đoạn clip ghi lại cảnh hành khách hoảng loạn, xảy ra tại đoạn đường từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa hướng ra ngã tư Đồng Tâm.

Hình ảnh cắt ra từ clip về "chuyến xe bão táp"

Bước đầu làm việc, tài xế T. trình bày vào tối 7-1, khi đang lái xe khách ra hết đường cao tốc đến đoạn đường dẫn hướng về Trung Lương thì xảy ra va chạm nhẹ với xe tải (xe tải va vào gương chiếu hậu của xe khách).

Tài xế xe khách làm việc với CSGT

Lúc đó, tài xế T. muốn đuổi theo xe tải để yêu cầu giải quyết. Tuy nhiên, tài xế xe tải không dừng lại mà tiếp tục chạy về hướng ngã tư Đồng Tâm nên tài xế T. điều khiển xe đuổi theo.

Quá trình điều khiển, tài xế T. có các hành vi chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, chuyển làn liên tục, quay đầu tại ngã tư để chạy theo xe tải, dẫn đến sự việc được hành khách quay lại clip và gây xôn xao trên mạng.

Nói về hướng xử lý vụ việc, ông Lương Xuân Hiếu - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ Hùng Hiếu, thông tin sau khi nắm được vụ việc, công ty đã đình chỉ đối với tài xế nói trên để tường trình vụ việc.

"Chủ trương của công ty là thượng tôn pháp luật, luôn đảm bảo an toàn cho hành khách và người tham gia giao thông" – ông Hiếu khẳng định.

Như Báo Người Lao Động thông tin, sáng 8-1, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện 2 đoạn clip quay lại hình ảnh hành khách la hét, cầu cứu lẫn bức xúc trước việc một tài xế xe khách đang chạy từ hướng TPHCM về Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp) rượt đuổi một xe tải.

Trên xe, nhiều hành khách bám vào thành ghế, quỳ xuống lối đi trên xe để liên tục kêu gọi, thậm chí van xin tài xế chạy chậm lại. Thế nhưng, tài xế vẫn bỏ ngoài tai và tiếp tục rượt đuổi theo xe tải trong đêm với tốc độ rất nhanh.

Một hành khách đi trên xe thuật lại rằng xe khách H.H. ở Mỹ Tho, chạy từ TPHCM về Mỹ Tho. Khoảng 18 giờ 50 phút ngày 7-1, khi gần xuống cao tốc TPHCM - Trung Lương, xe khách bị một xe tải nhỏ va quẹt làm vỡ kính bên phải, sau đó xe tải bỏ chạy.

Tài xế xe khách đã đuổi theo xe tải với tốc độ cao, liên tục lạng lách, cúp đầu, quay đầu nhiều vòng tại ngã tư, trong khi xe khách bị vỡ kính, tầm nhìn bị hạn chế. Trên xe có nhiều hành khách hoảng sợ, liên tục đề nghị tài xế dừng lại nhưng không được chấp nhận.

Đoạn clip sau khi đăng tải trong thời gian ngắn nhưng đã thu hút hàng ngàn bình luận và chia sẻ. Trong đó có nhiều bình luận tỏ ra rất bức xúc trước việc tài xế xe khách xem thường tính mạng của hành khách, như: "Tài xế là cái nghề, cái đầu phải lạnh. Chứ kiểu này không ổn"; "Công an không vào cuộc là coi như loạn"; "Mong cơ quan chức năng vào cuộc và có biện pháp xử lý nghiêm"; "Hết nói, tài xế coi tính mạng người như cỏ rác"… Thậm chí, nhiều người còn cho rằng đây là "chuyến xe bão táp".