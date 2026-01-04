HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lượng xe đổ về TPHCM quá đông, ngã tư Đồng Tâm ở Đồng Tháp ùn ứ nghiêm trọng

Tin - ảnh - clip: Hải Đường

(NLĐO)- Ngã tư Đồng Tâm ở Đồng Tháp là điểm giao nhau giữa đường Tỉnh 870 – Quốc lộ 1 và đường dẫn vào cao tốc Trung Lương – TPHCM

Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, chiều và tối 4-1, lượng người và phương tiện từ các tỉnh miền Tây trở lại TPHCM tăng cao nên đã gây ùn ứ giao thông cục bộ tại một số điểm trên Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Lượng phương tiện ùn ứ ở ngã tư Đồng Tâm rất nhiều

Nghiêm trọng nhất là tại ngã tư Đồng Tâm, điểm giao nhau giữa đường Tỉnh 870 – Quốc lộ 1 và đường dẫn vào cao tốc Trung Lương – TPHCM.

Theo đó, hàng ngàn phương tiện gồm xe máy và ô tô các loại phải dừng, đỗ trong khoảng thời gian dài mới thoát ra khỏi khu vực này. Đến hơn 19 giờ cùng ngày, mật độ phương tiện tại đây mới thưa dần, tình hình giao thông dần ổn định trở lại.

Lượng xe đổ về TPHCM quá đông khiến ngã tư Đồng Tâm ở Đồng Tháp ùn ứ nghiêm trọng - Ảnh 1.

Lượng xe đổ về TPHCM quá đông khiến ngã tư Đồng Tâm ở Đồng Tháp ùn ứ nghiêm trọng - Ảnh 2.

Đến hơn 19 giờ, mật độ phương tiện tại ngã tư Đồng Tâm mới thưa dần, tình hình giao thông dần ổn định trở lại

Nguyên nhân gây ùn ứ giao thông là do chiều và tối nay mật độ phương tiện qua lại ngã tư Đồng Tâm tăng cao, nhất là các dòng phương tiện nối đuôi nhau từ tỉnh Vĩnh Long qua cầu Rạch Miễu 2 di chuyển vào đường dẫn lên cao tốc Trung Lương – TPHCM.

Bên cạnh đó, tại ngã tư Đồng Tâm có hệ thống đèn tín hiệu giao thông khá phức tạp, thời gian dừng phương tiện kéo dài, gây hiện tượng dồn xe.

Trong khi đó, khu vực cầu Rạch Miễu và Quốc lộ 60 phía địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long lại thông thoáng.

Thời gian gần đây, kể từ khi cầu Rạch Miễu 2 được đưa vào hoạt động, tình hình giao thông khu vực ngã tư Đồng Tâm trở nên khá phức tạp. Vào giờ cao điểm, nơi đây thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ khiến lực lượng cảnh sát giao thông phải rất vất vả để điều tiết giao thông.

Giao thông ùn ứ nghiệm trọng ngã tư Đồng Tâm trên Quốc lộ 1.

TP HCM tỉnh Đồng Tháp TPHCM Quốc lộ 1 lực lượng Cảnh sát giao thông tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch
