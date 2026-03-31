CLIP: Tiểu cảnh con tôm trên cầu Cà Mau bất ngờ bốc cháy

Tối 31-3, tài khoản Facebook có tên L.H đăng tải đoạn clip dài hơn 40 giây ghi lại hình ảnh tiểu cảnh trang trí trên cầu Cà Mau bốc cháy.

Tiểu cảnh con tôm bị hư hỏng sau vụ cháy

Theo hình ảnh từ clip, một tiểu cảnh trang trí có hình hoa mai và con tôm trên cầu Cà Mau vào chiều tối cùng ngày đã bất ngờ bị bốc cháy. Xe chữa cháy được điều động đến hiện trường để dập tắt ngọn lửa.

Sự cố trên đã khiến tiểu cảnh con tôm và hoa mai bị hư hỏng.

Cầu Cà Mau nằm trên địa bàn phường An Xuyên và phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo của UBND phường An Xuyên xác nhận có vụ cháy tiểu cảnh trang trí trên cầu này.