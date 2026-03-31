TPHCM: Xe đầu kéo đang đỗ trên đường Lê Hồng Phong thì bất ngờ bốc cháy

Sáng 31-3, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Phòng PC07 – Công an TPHCM đã kịp thời khống chế vụ cháy xảy ra trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp.

Hiện trường vụ cháy xe đầu kéo rạng sáng nay.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 55 phút cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy xe đầu kéo container mang biển kiểm soát 29H-059.19 đang đỗ trên đường Lê Hồng Phong, khu phố Tân Phước, thì bốc cháy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 33 đã điều động 1 xe chữa cháy cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đồng thời, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 30 chi viện thêm 2 xe chữa cháy cùng 9 cán bộ, chiến sĩ phối hợp dập lửa.

Cảnh sát PCCC kịp thời khống chế cháy xe đầu kéo container.

Khoảng 3 giờ 5 phút, lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường, nhanh chóng triển khai đội hình khống chế đám cháy. Sau khoảng 5 phút, đám cháy cơ bản được kiểm soát và được dập tắt hoàn toàn vào lúc 3 giờ 22 phút.

Theo ghi nhận ban đầu, lửa bùng phát tại phần thân phía sau của xe đầu kéo, chủ yếu cháy ở khu vực lốp xe. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng cũng kịp thời ngăn cháy lan, bảo vệ an toàn cho các quán ăn nằm xung quanh khu vực.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ