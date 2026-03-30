Thời sự Xã hội

Phát hiện 1 thi thể nạn nhân trong vụ cháy kho xưởng gần bệnh viện K Tân Triều

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trong quá trình chữa cháy tại một khu nhà xưởng gần Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội), lực lượng chức năng đã phát hiện 1 thi thể nạn nhân.

Ngày 30-3, Công an TP Hà Nội cho biết trong quá trình chữa cháy vụ hỏa hoạn tại một khu nhà xưởng gần Bệnh viện K Tân Triều (phường Thanh Liệt, TP Hà Nội), lực lượng chức năng đã phát hiện 1 thi thể nạn nhân.

Tìm thấy 1 thi thể nạn nhân trong vụ cháy kho xưởng gần bệnh viện K Tân Triều - Ảnh 1.

Vụ cháy diễn ra lúc rạng sáng

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 0 giờ 40 phút ngày 30-3, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại khu vực kho xưởng trên đường Phạm Tu. Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 12 xe chữa cháy, 3 xe tải chở phương tiện, 4 xe chỉ huy chữa cháy, 2 robot chữa cháy, cùng với gần 100 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Cùng với đó, Công an TP Hà Nội đã huy động 2 xe téc chở nước của Xí nghiệp môi trường đô thị Thanh Trì, 4 máy xúc, 5 xe chở bê tông tươi tới hiện trường tham gia chữa cháy.

Đặc điểm khu vực xảy ra cháy là cụm kho, xưởng cho thuê với tổng diện tích khoảng 6.000 m2 với kết cấu xây dựng chủ yếu là khung thép, mái tôn với nhiều công năng khác nhau. 

Trong đó khu vực xảy ra cháy lớn nhất là khu vực xưởng sản xuất đồ gỗ, nhựa mica là nguyên liệu dễ bắt cháy, khi cháy sinh ra nhiều khói khí độc. Tại thời điểm xảy ra cháy, thời tiết gió lớn khiến đám cháy lan nhanh.

Tìm thấy 1 thi thể nạn nhân trong vụ cháy kho xưởng gần bệnh viện K Tân Triều - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các thiết bị để dập lửa

Đến khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được các lực lượng khống chế. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, phát hiện 1 nạn nhân tử vong trong đám cháy, bàn giao cho lực lượng y tế (hiện đang xác minh, làm rõ nhân thân).

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tập trung tổ chức làm mát và dập tàn, không để đám cháy bùng phát trở lại; đồng thời khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tìm thấy 1 thi thể nạn nhân trong vụ cháy kho xưởng gần bệnh viện K Tân Triều - Ảnh 3.

Robot tham gia chữa cháy

Tìm thấy 1 thi thể nạn nhân trong vụ cháy kho xưởng gần bệnh viện K Tân Triều - Ảnh 4.

Đến 7 giờ sáng nay 30-3, đám cháy vẫn âm ỉ

Đề xuất Thủ tướng tặng Bằng khen trong vụ cứu 7 người trong vụ cháy

Đề xuất Thủ tướng tặng Bằng khen trong vụ cứu 7 người trong vụ cháy

(NLĐO)- Có thành tích xuất sắc đột xuất, cứu sống người trong vụ cháy ở Lĩnh Nam, UBND TP Hà Nội có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc xét, tặng Bằng khen.

Hàng xóm quên mình giành giật sự sống trong đám cháy

Không chút chần chừ, nhiều người hàng xóm đã dũng cảm lao vào đám cháy, giành giật lại sự sống cho 7 nạn nhân đang mắc kẹt

CLIP: Cháy ngùn ngụt trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, phong tỏa 1 đoạn đường

(NLĐO) - Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy xe container xảy ra trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

