Kho xưởng đồ gỗ bốc cháy dữ dội gần bệnh viện K Tân Triều

Sáng 30-3, lãnh đạo phường Thanh Liệt, TP Hà Nội cho biết vào rạng sáng cùng ngày, tại một khu nhà xưởng gần Bệnh viện K Tân Triều (phường Thanh Liệt) trên địa bàn xảy ra hỏa hoạn.



Ngọn lửa dữ dội và cột khói bốc cao từ hiện trường khiến lực lượng chức năng phải căng mình, vất vả khống chế đám cháy. Ảnh: Tuấn Anh

Theo đó, khoảng 0 giờ 40 phút ngày 30-3, lửa bắt đầu bùng lên tại kho xưởng chứa đồ gỗ nằm cuối đường Phạm Tu, đối diện Bệnh viện K Tân Triều. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ nhà xưởng, tạo thành cột khói cao hàng chục mét.

Một người phụ nữ thuê trọ gần khu vực, cho biết vào thời điểm xảy ra sự việc, chị cảm thấy nhiệt độ tăng bất thường kèm theo mùi khét nên đã hô hoán mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài.

Khi ra tới nơi, chị phát hiện một xưởng gỗ đang cháy dữ dội. "Tôi rất hoảng loạn, chỉ kịp lấy vài món đồ cần thiết và dắt xe máy chạy thoát ra ngoài"- người phụ nữ nói.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn thuộc Công an Hà Nội đã huy động hàng chục phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Theo ghi nhận, tới khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa vẫn đang cháy dữ dội, khói bốc cao lên tới hàng chục mét. Lực lượng chức năng phải huy động xe chữa cháy chuyên dụng với vòi phun vươn cao hàng chục mét cùng máy xúc tham gia chữa cháy. Hai đầu đường Phạm Tu lực lượng chức năng đã phong toả 2 đầu, hạn chế phương tiện giao thông qua đoạn đường này.

Ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt qua đêm. Ảnh: Tuấn Anh

Đến sáng nay ngọn lửa vẫn bốc cháy, khói cao hàng chục mét

Nhiều xe cứu hoả được điều đến để dập lửa