Cháy nhà ở TPHCM, 6 người may mắn thoát nạn

Ngày 29-3, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trên Quốc lộ 13, phường Bình Thạnh.

Cảnh sát phun nước dập lửa.

Khoảng 1 giờ cùng ngày, lửa phát ra từ căn ở rộng khoảng 350 m2 nằm trên Quốc lộ 13, đoạn đối diện Bến xe Miền Đông cũ. Phát hiện cháy, người dân hô hoán tìm cách dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và lính cứu hỏa đến hiện trường dập lửa.

Tại đây, cảnh sát đã hướng dẫn cho 5 người thoát ra ngoài, cứu được một người mắc kẹt. Đám cháy nhanh chóng được khống chế nên không lan sang những căn nhà bên cạnh.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra.