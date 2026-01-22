VIDEO
CLIP: Tuyên án người đàn ông lái xe tông chết người khi nồng độ cồn trong hơi thở là 2,6 mg/ml

Tin - ảnh - clip: Phúc Nguyên - Vân Du -

(NLĐO) – Kết quả điều tra xác định tại thời điểm gây tai nạn, nồng độ cồn trong hơi thở của bị cáo là 2,6 mg/ml

Liên quan vụ người đàn ông lái xe tông chết người khi nồng độ cồn trong hơi thở là 2,6 mg/ml, ngày 22-1, kết thúc phiên tòa xét xử lưu động, TAND khu vực 6, tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Lê Trần Vinh (34 tuổi; ngụ tỉnh Cà Mau) 2 năm tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Nạn nhân trong vụ án này là ông P.V.C. (67 tuổi; ngụ Vĩnh Châu, TP Cần Thơ).

Theo cáo trạng, chiều 28-1-2025, sau khi uống rượu, Vinh điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nam Sông Hậu, hướng từ phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) về Vĩnh Châu thì bất ngờ lấn sang phần đường bên trái rồi va chạm trực diện với xe máy do ông C. điều khiển theo hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến cả 2 bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Do chấn thương sọ não nên ông C. đã tử vong vào tối cùng ngày.

Kết quả điều tra xác định tại thời điểm gây tai nạn, nồng độ cồn trong hơi thở của Vinh là 2,6 mg/ml, vượt rất cao so với mức cho phép theo quy định pháp luật.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác nên cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

