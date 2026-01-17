Chốt chặn đo nồng độ cồn ở Bến xe Miền Tây: Tài xế nhậu từ đêm trước vẫn vi phạm

Sáng 17-1, Đội Cảnh sát giao thông Phú Lâm (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM) phối hợp Công an phường An Lạc kiểm tra nồng độ cồn và ma túy với tài xế tại Bến xe Miền Tây.

Tài xế taxi vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng chức năng chốt tại cổng số 3, đường An Dương Vương để kiểm tra tất cả tài xế xe khách, xe buýt và taxi công nghệ trước khi xuất bến.

Lúc 6 giờ 15, cảnh sát giao thông phát hiện tài xế taxi công nghệ T.Đ.T (35 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) vi phạm nồng độ cồn mức 0,045mg/l khí thở.

Tài xế T. cho biết vào tối 16-1 có nhậu tiệc tất niên với đồng nghiệp. Sáng nay, ông lái taxi vào Bến xe Miền Tây đón khách thì bị phát hiện vi phạm.

Theo quy định, tài xế T. sẽ phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe, tạm giữ xe 7 ngày.

Sau nhiều giờ, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn hàng trăm tài xế xe khách, xe buýt, taxi,...