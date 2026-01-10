Tài xế lộ vi phạm nồng độ cồn từ việc… chiếu đèn pha

Sáng 10-1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.M.T. (SN 1985, ngụ xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk) 19 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe do vi phạm nồng độ cồn.

Cảnh sát giao thông phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn từ việc không hạ đèn pha

Trước đó, tối 4-1, trong quá trình tuần tra tại Km92+800 Quốc lộ 26, tổ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) phát hiện xe tải BKS: 47C-194.36 sử dụng đèn chiếu xa khi gặp xe đi ngược chiều.

Lúc này, tổ CSGT đã nháy đèn báo hiệu hạ đèn pha nhưng tài xế không chấp hành. Do đó, tổ công tác đã dừng xe kiểm tra.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn phát hiện tài xế T. vi phạm mức 0,349mg/l khí thở.

Khi được hỏi lý do sao không hạ đèn pha, tài xế này khai nhận do buồn ngủ nên không thấy tín hiệu của xe ngược chiều.