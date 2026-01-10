HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Tài xế lộ vi phạm nồng độ cồn từ việc… chiếu đèn pha

Cao Nguyên

(NLĐO) – Cảnh sát giao thông nháy đèn báo hiệu hạ đèn pha nhưng tài xế xe tải không chấp hành hiệu lệnh và bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn.

Sáng 10-1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.M.T. (SN 1985, ngụ xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk) 19 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe do vi phạm nồng độ cồn.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn từ việc không hạ đèn pha khi lái xe - Ảnh 1.

Cảnh sát giao thông phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn từ việc không hạ đèn pha

Trước đó, tối 4-1, trong quá trình tuần tra tại Km92+800 Quốc lộ 26, tổ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) phát hiện xe tải BKS: 47C-194.36 sử dụng đèn chiếu xa khi gặp xe đi ngược chiều.

Lúc này, tổ CSGT đã nháy đèn báo hiệu hạ đèn pha nhưng tài xế không chấp hành. Do đó, tổ công tác đã dừng xe kiểm tra.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn phát hiện tài xế T. vi phạm mức 0,349mg/l khí thở.

Khi được hỏi lý do sao không hạ đèn pha, tài xế này khai nhận do buồn ngủ nên không thấy tín hiệu của xe ngược chiều.

Tin liên quan

Không nhân nhượng vi phạm nồng độ cồn

Không nhân nhượng vi phạm nồng độ cồn

Vì phạm nồng độ cồn là hành vi phổ biến trong các dịp lễ, Tết và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Ra quân xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn trong tối cuối cùng nghỉ lễ

(NLĐO) - Qua 4 ngày nghỉ lễ, Đội CSGT Rạch Chiếc đã xử lý hơn 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Phát hiện tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn khi đang chở 22 người

(NLĐO) – Lực lượng CSGT phát hiện tài xế điều khiển xe khách 45 chỗ ngồi chạy tuyến Đà Nẵng – Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) vi phạm nồng độ cồn.

tỉnh Đắk Lắk xử phạt vi phạm hành chính vi phạm nồng độ cồn đèn pha
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo