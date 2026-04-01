CLIP: Vé số Bến Tre tiếp tục gây “sốt” tại quán Sườn Muối Ớt 135 ở Tây Ninh

Thu Tâm - Phúc Nguyên -

(NLĐO) - Người mang đến niềm vui trúng thưởng vé số cũng chính là người đã bán trúng giải độc đắc cho nam nhân viên quán Sườn Muối Ớt 135 ở tỉnh Tây Ninh

Trúng thưởng xổ số miền Nam, thêm 1 nam thanh niên có hành động bất ngờ

Từ ngày 1-4, xổ số miền Nam chính thức lập kỷ lục mới

Chiều 31-3, lộ diện nơi trúng 2 giải độc đắc xổ số miền Nam

Hành động "lạ" của người đàn ông trúng 5 vé độc đắc xổ số miền Nam

Ngày 1-4, trên trang Facebook của mình, đại diện quán Sườn Muối Ớt 135 ở xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh đã chia sẻ niềm vui với một nữ khách hàng trúng giải an ủi vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 31-3.

Nhân viên quán Sườn Muối Ớt 135 chia sẻ niềm vui với khách hàng trúng số

Theo chia sẻ của đại diện quán Sườn Muối Ớt 135, vào chiều 30-3, một khách nữ là chủ một tiệm spa ở Bến Lức đã ghé quán ăn và mua vé số Bến Tre. Đến chiều hôm hôm sau, người này phát hiện trúng giải an ủi nên đã gọi điện lại quán để báo tin vui.

Cụ bà 2 lần bán trúng giải độc đắc và giải an ủi đài Bến Tre

Ngoài nữ khách hàng trúng giải an ủi, một nhân viên của quán Sườn Muối Ớt 135 cũng trúng 2 vé giải tám của đài Bến Tre.

Điều trùng hợp là người mang đến niềm vui trúng số cũng chính là người trước đó đã bán trúng giải độc đắc 18 tỉ đồng cho anh Phát (ngụ TP Cần Thơ) – nhân viên của quán Sườn Muối Ớt 135.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào chiều 10-3, một cụ bà bán vé số dạo đi ngang qua quán thì anh Phát mua ủng hộ tổng cộng 19 tờ vé số của đài Bến Tre. Trong đó, 11 tờ mang dãy số 351891 và 8 tờ mang dãy số 251891.

Ngay sau khi mua vé số, với tính cách phóng khoáng và quý trọng đồng nghiệp, anh Phát đã tặng lại những người làm chung 4 tờ (gồm 2 tờ dãy số 351891 và 2 tờ dãy số 251891), giữ lại cho mình 15 tờ.

Đến giờ mở thưởng, cả quán vỡ òa trong hạnh phúc khi dãy số 351891 trúng giải độc đắc. Trong đó, anh Phát sở hữu 9 vé trúng giải độc đắc và 6 vé trúng giải an ủi; những đồng nghiệp được anh tặng vé cũng may mắn trúng 2 vé độc đắc và 2 vé an ủi.

Ngay sau khi nhận thưởng, anh Phát đã tìm gặp và tặng cụ bà bán vé số dạo khoảng 100 triệu đồng để cụ dưỡng già.

Mỗi đồng nghiệp làm chung tại quán đều được anh Phát tặng 10 triệu đồng; còn người thân, bạn bè thân thiết thì được anh hỗ trợ từ vài chục triệu đến 100 triệu đồng/người với mong muốn giúp mọi người có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, anh Phát còn tặng tiền cho em gái chủ quán mua một chiếc ô tô mới.

