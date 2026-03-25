Thời sự

Trúng thưởng xổ số miền Nam, thêm 1 nam thanh niên có hành động bất ngờ

Thu Tâm

(NLĐO) – Hành động của nam thanh niên sau khi trúng thưởng xổ số miền Nam khiến nhiều người bất ngờ lẫn thích thú.

Sáng 25-3, liên quan kết quả xổ số miền Nam, anh Lưu Quốc Duy – chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long – thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động về việc vừa đổi thưởng 960 triệu đồng cho những khách hàng may mắn trúng giải nhất tổng cộng 32 vé Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 24-3.

Nam thanh niên chuyển khoản cho đại lý 1 triệu đồng nhờ mua đồ cúng thần tài, thổ địa sau khi trúng thưởng xổ số miền Nam. Ảnh: ĐLVS Duy

Trong số khách hàng trúng thưởng, có một nam thanh niên trẻ tuổi trúng giải nhất 6 vé Bạc Liêu. "Sau khi nhận thưởng qua chuyển khoản, nam thanh niên này chuyển lại cho đại lý 1.000.000 đồng để nhờ mua đồ cúng thần tài, thổ địa" – anh Duy tiết lộ.

Thông tin trên cũng được anh Duy chia sẻ lên trang Facebook của mình, qua đó nhận được nhiều lượt bình luận vui, như: "Nhà em có lò quay heo. Xin vía ông thần tài, thổ địa cho trúng số độc đắc, nhà em sẽ gửi cúng con heo quay ạ"; "Xin ông thần tài mai cho trúng 6 vé độc đắc, tui sẽ cúng ông con heo quay ú nụ".

Đặc biệt, một khách hàng còn để lại bình luận: "Xin vía ông thần tài, thổ địa cho nhà em trúng độc đắc, em gửi cúng đầy đủ cho 2 ông và trích ra 1 tỉ đồng làm từ thiện".

Đại lý vé số Duy tỏ ra tiếc nuối khi cùng lúc bán trúng 2 giải khuyến khích. Ảnh: ĐLVS Duy

Trước đó, vào ngày 21-3, đại lý vé số Duy đã tỏ ra tiếc nuối khi bán 28 vé của 2 đài Bình Phước và Hậu Giang cùng trúng giải khuyến khích.

Vào ngày 10-3, anh Phát (ngụ TP Cần Thơ) trúng giải độc đắc 9 vé và trúng giải an ủi 6 vé Bến Tre khi đang làm nhân viên phục vụ tại quán Sườn Muối Ớt 135 ở xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.

Sau khi đổi thưởng, anh Phát liền tặng tiền cho người bán vé số dạo và tất cả nhân viên trong quán. Từ số tiền này, nhiều nhân viên trong quá đã mua xe máy mới để làm phương tiện đi làm.

Đặc biệt, anh Phát còn tặng tiền cho em gái chủ quán mua một chiếc xe ô tô mới.


Lộ diện 4 đại lý liên tục đổi thưởng giải độc đắc xổ số miền Nam

(NLĐO) – Trong một tuần, 4 đại lý vé số này đã liên tục đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải độc đắc xổ số miền Nam

Sáng 24-3, lộ diện thêm nhiều người trong một xóm trúng thưởng xổ số miền Nam

(NLĐO) – Xổ số miền Nam sáng 24-3 ghi nhận thêm nhiều khách hàng trong cùng một xóm ở tỉnh Tây Ninh cùng trúng giải độc đắc và giải an ủi.

Chiều 23-3, lộ diện nhiều người trúng thưởng xổ số miền Nam

(NLĐO) – Xổ số miền Nam chiều 23-3 ghi nhận thêm nhiều khách hàng ở Tây Ninh và Cà Mau trúng giải độc đắc và giải an ủi của 2 đài.

