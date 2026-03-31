Chiều 31-3, lộ diện nơi trúng 2 giải độc đắc xổ số miền Nam

Chiều 31-3, các đại lý vé số đã tìm ra thêm nhiều khách hàng trúng thưởng giải độc đắc của vé số 2 đài thuộc xổ số miền Nam.

Theo đó, vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 29-3, giải độc đắc (dãy số 992334) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi phân phối 140 vé Đà Lạt trúng giải độc đắc và giải an ủi là đại lý vé số Thành Duy ở tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Đà Lạt là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Đến chiều 31-3, thêm một khách hàng trúng giải độc đắc 2 vé Đà Lạt đã đến đại lý vé số Lan Hùng Tú để đổi thưởng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hiện vẫn còn 11 vé Đà Lạt trúng giải độc đắc nhưng chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đà Lạt, giải độc đắc (dãy số 085111) của vé số Kiên Giang được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 6 vé số Kiên Giang là đại lý vé số Phú Gia ở phường Bình Trị Đông, TPHCM.

Đến chiều 31-3, thêm những khách hàng trúng giải độc đắc 8 vé Kiên Giang còn lại đã đến đại lý vé số Kế Thanh ở phường Tân Định, TPHCM để đổi thưởng.