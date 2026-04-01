Kinh tế

Từ ngày 1-4, xổ số miền Nam chính thức lập kỷ lục mới

Thu Tâm

(NLĐO) – Giải độc đắc của các công ty thuộc xổ số miền Nam sẽ chính thức tăng từ 28 tỉ đồng lên 32 tỉ đồng/kỳ phát hành

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 1-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

Xổ số miền Nam lập kỷ lục mới: Giải độc đắc tăng lên 32 tỷ đồng - Ảnh 1.

Từ hôm nay (1-4), xổ số miền Nam chính thức lập kỷ lục mới khi tăng thêm 2 triệu vé/kỳ phát hành. Ảnh: Thu Tâm

Đây cũng là 3 đài đầu tiên của xổ số miền Nam chính thức lập kỷ lục mới khi được phép tăng lên thêm 2 triệu vé/kỳ phát hành, nâng tổng số vé phát hành lên 16 triệu vé/kỳ.

Như vậy, giải khuyến khích, giải an ủi và giải độc đắc (gồm 160 vé) của một kỳ phát hành sẽ tăng lên tổng cộng là 39,2 tỉ đổng/kỳ phát hành. Trong đó, giải độc đắc sẽ tăng từ 28 tỉ lên 32 tỉ đồng/kỳ phát hành.

Trước đó, vào ngày 5-3, thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Phạm Văn Hoàng – Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính – đã ký văn bản gửi các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố khu vực phía nam về việc tăng hạn mức doanh số phát hành xổ số truyền thống của các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam.

Theo đó, Bộ Tài chính đồng ý tăng hạn mức doanh số phát hành xổ số truyền thống của các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lên mức tối đa là 160 tỉ đồng/công ty/ngày mở thưởng như đề nghị của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam vào ngày 2-2. Thời gian thực hiện từ ngày 1-4.

Bộ Tài chính yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện, các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tự điều chỉnh trong giới hạn mức trong giới hạn mức doanh số phát hành tối đa nêu trên để nâng cao tỉ lệ tiêu thụ vé và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Xổ số miền Nam lập kỷ lục mới: Giải độc đắc tăng lên 32 tỷ đồng - Ảnh 3.

Vé số Cần Thơ thông báo về việc tăng lượng vé phát hành kể từ hôm nay, 1-4

Khi thực hiện hạn mức doanh số phát hành mới, các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của nhà nước về kinh doanh xổ số, quy chế hoạt động của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã được Bộ Tài chính phê duyệt; có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị và phòng ngừa rủi ro.

Xổ số miền Nam lập kỷ lục mới: Giải độc đắc tăng lên 32 tỷ đồng - Ảnh 4.

Xổ số miền Nam lập kỷ lục mới: Giải độc đắc tăng lên 32 tỷ đồng - Ảnh 5.

Vé số Đồng Nai và vé số Sóc trăng là 2 trong 3 đài đầu tiên chính thức tăng lượng vé phát hành trong hôm nay. Ảnh: ĐLVS Thần Tài

Bộ Tài chính nghiêm cấm việc sử dụng các biện pháp cạnh tranh không đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, từ ngày 1-6-2025, hạn mức doanh số phát hành của các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam được tăng lên 140 tỉ đồng/kỳ, tức tăng thêm 1 triệu tờ vé số (mệnh giá 10.000 đồng/tờ) lên mức tối đa là 14 triệu tờ vé số/kỳ.

Cuối tháng 2 vừa qua, tại Hội nghị Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 140 tổ chức ở TP Cần Thơ, ông Dương Minh Tú - Phó Chủ tịch Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam - cho biết doanh thu của 21 công ty xổ số kiến thiết trong khu vực đạt 155.557 tỉ đồng (hơn 6 tỉ USD), tăng 10,65% so với năm 2024 và đạt 103,49% kế hoạch năm 2025. Các công ty này có tỉ lệ tiêu thụ vé số bình quân là 98,7%, trong đó có 17 công ty đạt 100%.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xổ số kiến thiết TPHCM - Chủ tịch Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam - cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã kiến nghị Bộ Tài chính cho phép tăng doanh số phát hành từ 140 tỉ đồng lên 160 tỉ đồng mỗi kỳ.


Hành động "lạ" của người đàn ông trúng 5 vé độc đắc xổ số miền Nam

Hành động "lạ" của người đàn ông trúng 5 vé độc đắc xổ số miền Nam

(NLĐO) – Sau khi may mắn trúng giải độc đắc 5 vé của một đài thuộc xổ số miền Nam, người đàn ông ở tỉnh Vĩnh Long có hành động "lạ" gây bất ngờ.

Sáng 31-3, lộ diện nhiều người trúng thưởng xổ số miền Nam

(NLĐO) – Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 31-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

Chiều 30-3, đại lý thông tin về nhiều người trúng thưởng xổ số miền Nam

(NLĐO) – Xổ số miền Nam chiều 30-3 ghi nhận thêm nhiều người ở Vĩnh Long, Cà Mau và TPHCM trúng thưởng vé số của 3 đài

vé số xổ số xổ số miền nam
