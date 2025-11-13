VIDEO
CLIP: Vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện ở Cà Mau

Vân Du -

(NLĐO) – Người dân Cà Mau dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc cột nước cao hàng trăm mét do vòi rồng tạo nên tại một cửa biển

Ngày 13-11, một trang mạng xã hội có lượng lớn người theo dõi ở Cà Mau đã đăng tải hình ảnh, clip vòi rồng cao hàng trăm mét được cho là xuất hiện tại xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau.

Vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện ở cửa biển Cà Mau

Chỉ trong thời gian ngắn đăng tải, thông tin trên đã thu hút lượng lớn bình luận và chia sẻ từ người dùng mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo của UBND xã Cái Đôi Vàm cho biết hình ảnh và clip vòi rồng mà mạng xã hội đang lan truyền xuất hiện ngoài cửa biển vào chiều cùng ngày.

"Người dân đứng trên một cây cầu tại xã Cái Đôi Vàm cách nơi xuất hiện vòi rồng khoảng 2 km quay lại cảnh trên. May mắn vòi rồng chỉ xuất hiện ngoài cửa biển chứ vào trong thì sẽ ảnh hưởng đến người dân" – vị này thông tin thêm.


