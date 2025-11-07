"Vua cua" Cà Mau năm 2022 giờ ra sao?

Ngày 7-11, ông Quách Văn Ấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, cho biết con cua 1,452 kg đoạt giải nhất cuộc thi "cua Cà Mau lớn nhất – cua sumo" năm 2022 đã được người sỡ hữu tặng Phân viện Nghiên cứu thủy sản Nam sông Hậu.

"Vua cua" Cà Mau năm 2022 đã được tiêm formol, tiêu bản được lưu giữ tại Phân viện Nghiên cứu thủy sản Nam sông Hậu

Sau đó, "vua cua" được tiêm formol nhằm lưu giữ tiêu bản ở trạng thái nguyên vẹn. Phân viện Nghiên cứu thủy sản Nam sông Hậu cho hay sau khi tiêm formol thì tiêu bản cua sẽ được bảo quản hàng chục năm.

CLIP: Tiêu bản "vua cua" Cà Mau năm 2022

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau đang tiếp tục triển khai cuộc thi xác lập kỷ lục về cua Cà Mau lần 2. Đây là một trong những hoạt động của "Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II - năm 2025", diễn ra từ ngày 16 đến 22-11.

Thời gian phát động và tiếp nhận cua dự thi từ ngày 20-10 đến 15 giờ ngày 18-11. Cua biển dự thi phải có nguồn gốc từ Cà Mau, trọng lượng từ 1,452 kg trở lên, đầy đủ các bộ phận…

Tiêu chí chính để xác lập kỷ lục cua Cà Mau là dựa trên trọng lượng. Trường hợp 2 con có trọng lượng bằng nhau, ban tổ chức sẽ xét tiêu chí phụ là đo kích thước mai cua. Cua có trọng lượng lớn nhất sẽ được đề nghị xác lập kỷ lục Việt Nam.

Lễ trao giải cuộc thi được tổ chức vào tối 18-11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Cơ cấu giải thưởng gồm: giải nhất 15 triệu đồng, giải nhì 10 triệu đồng và giải ba 5 triệu đồng.



