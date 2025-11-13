Gần 500 tỉ đồng xây cầu Ba Đình nối Cà Mau với An Giang

Ngày 13-11, theo nguồn tin của phóng viên, UBND tỉnh Cà Mau đã có quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cầu Ba Đình kết nối tỉnh Cà Mau và An Giang.

Điểm cuối Dự án xây dựng cầu Ba Đình kết nối với đường ven sông Cái Lớn, tỉnh An Giang. Ảnh: Thốt Nốt

Theo UBND tỉnh Cà Mau, mục tiêu đầu tư nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của địa phương; nâng cao khả năng khai thác tuyến đường ĐT.979 (đoạn Phước Long đi Ba Đình) và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các khu vực Hồng Dân, Phước Long, tỉnh Cà Mau và khu vực Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang…

Dự án có điểm đầu tại xã Vĩnh Lộc (Cà Mau) và điểm cuối kết nối với đường ven sông Cái Lớn thuộc xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang. Cầu Ba Đình có chiều dài dự kiến khoảng 1.104 m (cầu chính 344m, đường vào cầu khoảng 760 m)

Đây là dự án nhóm B có tổng mức đầu tư hơn 470 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách tỉnh và vốn hợp pháp khác giai đoạn 2026 – 2030. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến năm 2029.







