Điều tra vụ cha và con nuôi chết dưới ao tôm ở Cà Mau

Chiều 6-11, một lãnh đạo của UBND xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 người chết dưới ao nuôi tôm công nghiệp do bị điện giật.

"Xã Hòa Bình thành lập đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình nạn nhân sớm vượt qua đau thương để ổn định cuộc sống" – vị này thông tin thêm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, bà Trần Thị Điệp (SN 1970; ngụ xã Hòa Bình) ra vuông gần nhà để tắt quạt điện ao nuôi tôm công nghiệp.

Tại đây, bà Điệp đã chết lặng khi phát hiện chồng là N.Q.T. (SN 1970) và T.Đ.Th. (SN 2010, con nuôi của vợ chồng bà Điệp) tử vong dưới ao nuôi tôm.

Vụ việc được trình báo đến cơ quan chức năng địa phương. Tiếp nhận thông tin, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và thu thập các thông tin phục vụ công tác điều tra.