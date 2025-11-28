VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Thời sự
image

CLIP: Xúc động hình ảnh học sinh lớp 1 mang heo tiết kiệm ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung

Tin - ảnh - clip: PHÚC NGUYÊN -

(NLĐO) - Chứng kiến cảnh người dân miền Trung chật vật trong bão lũ, một học sinh lớp 1 ở Cà Mau đã ủng hộ toàn bộ số tiền tiết kiệm suốt hơn một năm qua

Video liên quan

Saigon Co.op bán hàng không lợi nhuận, tiếp sức thị trường miền Trung sau bão lũ

Saigon Co.op bán hàng không lợi nhuận, tiếp sức thị trường miền Trung sau bão lũ

Kinh tế 28/11/2025
Trong 5 ngày, TPHCM vận động gần 280 tỉ đồng hàng hóa ủng hộ đồng bào miền Trung

Trong 5 ngày, TPHCM vận động gần 280 tỉ đồng hàng hóa ủng hộ đồng bào miền Trung

Chính trị 27/11/2025
Chương trình “Trái tim miền Trung” đến với người dân bị thiệt hại nặng do bão lũ ở Gia Lai

Chương trình “Trái tim miền Trung” đến với người dân bị thiệt hại nặng do bão lũ ở Gia Lai

Thời sự 26/11/2025
Lịch chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp cho 4 tỉnh miền Trung

Lịch chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp cho 4 tỉnh miền Trung

Lao động 26/11/2025

Ngày 28-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết trong những ngày qua, nhiều tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh đã chung tay hướng về đồng bào miền Trung – nơi đang gánh chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ.

Học sinh lớp 1 ủng hộ đồng bào miền Trung bằng tiền tiết kiệm từ mèo nhựa - Ảnh 1.

Học sinh lớp 1 ủng hộ đồng bào miền Trung bằng tiền tiết kiệm từ mèo nhựa - Ảnh 2.

Em Hồ Ka mang con mèo nhựa đựng tiền tiết kiệm đến công an xã

Học sinh lớp 1 ủng hộ đồng bào miền Trung bằng tiền tiết kiệm từ mèo nhựa - Ảnh 3.

Hơn 200.000 đồng trong con mèo nhựa được em Ka chuyển đến các bạn nhỏ vùng lũ miền Trung

Giữa những nghĩa cử ấy, câu chuyện của em Hồ Ka, học sinh lớp 1/2 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau đã để lại hình ảnh đẹp khó quên.

Theo đó, sáng cùng ngày, em Ka ôm chặt con mèo bằng nhựa chứa số tiền dành dụm hơn một năm qua rồi cùng thầy tổng phụ trách đội đến trụ sở Công an phường Vĩnh Trạch để trao ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung.

Trước sự chứng kiến của mọi người, em Ka mở con mèo nhựa rồi cẩn thận gom từng tờ tiền lẻ được hơn 200.000 đồng để nhờ Công an phường Vĩnh Trạch gửi đến đồng bào vùng lũ miền Trung.

Chia sẻ về quyết định của mình, cậu bé nói bằng giọng thật thà: "Thấy nhà cửa, trường học chìm trong nước, các bạn nhỏ và người già phải leo lên nóc nhà chờ cứu hộ, con thương lắm nên xin ba mẹ cho con lấy tiền tiết kiệm trong con mèo để giúp các bạn nhỏ".

Lời nói mộc mạc của cậu học sinh lớp 1 khiến nhiều người có mặt không khỏi xúc động. Ông Trần Phạm Hoàng Long, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Vĩnh Trạch, cho biết tấm lòng của em Ka đã lan tỏa tinh thần sẻ chia không chỉ trong trường học mà cả trong cộng đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo