CLIP: Xúc động hình ảnh học sinh lớp 1 mang heo tiết kiệm ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung

Ngày 28-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết trong những ngày qua, nhiều tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh đã chung tay hướng về đồng bào miền Trung – nơi đang gánh chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ.

Em Hồ Ka mang con mèo nhựa đựng tiền tiết kiệm đến công an xã

Hơn 200.000 đồng trong con mèo nhựa được em Ka chuyển đến các bạn nhỏ vùng lũ miền Trung

Giữa những nghĩa cử ấy, câu chuyện của em Hồ Ka, học sinh lớp 1/2 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau đã để lại hình ảnh đẹp khó quên.

Theo đó, sáng cùng ngày, em Ka ôm chặt con mèo bằng nhựa chứa số tiền dành dụm hơn một năm qua rồi cùng thầy tổng phụ trách đội đến trụ sở Công an phường Vĩnh Trạch để trao ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung.

Trước sự chứng kiến của mọi người, em Ka mở con mèo nhựa rồi cẩn thận gom từng tờ tiền lẻ được hơn 200.000 đồng để nhờ Công an phường Vĩnh Trạch gửi đến đồng bào vùng lũ miền Trung.

Chia sẻ về quyết định của mình, cậu bé nói bằng giọng thật thà: "Thấy nhà cửa, trường học chìm trong nước, các bạn nhỏ và người già phải leo lên nóc nhà chờ cứu hộ, con thương lắm nên xin ba mẹ cho con lấy tiền tiết kiệm trong con mèo để giúp các bạn nhỏ".

Lời nói mộc mạc của cậu học sinh lớp 1 khiến nhiều người có mặt không khỏi xúc động. Ông Trần Phạm Hoàng Long, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Vĩnh Trạch, cho biết tấm lòng của em Ka đã lan tỏa tinh thần sẻ chia không chỉ trong trường học mà cả trong cộng đồng.