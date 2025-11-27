Trong 5 ngày, TPHCM vận động gần 280 tỉ đồng hàng hóa ủng hộ đồng bào miền Trung

Sáng 27-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2024-2029 tổ chức hội nghị lần thứ 2.

Phát biểu khai mạc, bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã thông tin tiến độ công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

800 đại biểu tham dự đại hội

Bà Trương Thị Bích Hạnh cho biết đến nay công tác tổ chức đại hội cơ bản đã hoàn thành.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam TP HCM đã có báo cáo về công tác tổ chức Đại hội.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: NGUYỄN PHAN

Về đề án nhân sự, số lượng ủy viên ủy ban là 168 vị, tại Đại hội hiệp thương 146 vị; Ban Thường trực có 9 người, giữ nguyên so với nhiệm kỳ 2024 - 2029; phó chủ tịch không chuyên trách gồm có 7 người, bằng số lượng nhiệm kỳ 2024 - 2029; tại Đại hội hiệp thương 6 người; đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, tính tiêu biểu và đại diện.

Về đại biểu dự Đại hội, đoàn đại biểu TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 được phân bổ số lượng là 30 đại biểu chính thức và dự kiến 2 đại biểu dự khuyết. Ban Thường trực đã chuẩn bị đúng theo phân bổ của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị; Ảnh; NGUYỄN PHAN

Đại hội dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày, ngày 29 và sáng 30-11 tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương (số B11, đường Hùng Vương, phường Bình Dương, TPHCM). Số lượng đại biểu dự kiến là 880, gồm 500 đại biểu chính thức và 380 khách mời.

Trước khi diễn ra đại hội, vào ngày 28-11, các đại biểu chính thức của đại hội sẽ dự Lễ dâng hương, dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ của các khu vực; khai mạc triển lãm ảnh "MTTQ Việt Nam - Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc"; tham gia các hoạt động an sinh xã hội và thực hiện công trình "Vườn cây đại đoàn kết".

Tập trung hỗ trợ miền Trung bị bão lũ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng cho biết cùng với công tác chuẩn bị đại hội, thời gian qua, hệ thống mặt trận các cấp tập trung các hoạt động hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại do các cơn bão liên tiếp gây ra.

Ban Vận động Cứu trợ TPHCM đã kêu gọi và thiết lập 18 điểm tiếp nhận tại MTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Chữ Thập đỏ thành phố, 14 nhà ga tuyến Metro số 1.

Những ngày qua, trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp nhận hàng ngàn tấn hàng hóa người dân thành phố gửi về, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão

Đồng thời chỉ đạo và hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố đồng loạt mở điểm tiếp nhận tại địa phương, chủ động huy động và chuyển tải hàng hóa kịp thời đến nhân dân vùng lũ.

Tính từ ngày 21 đến ngày 25-11, Ban Vận động cứu trợ TPHCM đã tiếp nhận 10.000 túi thuốc gia đình, gần 2.800 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng giá trị gần 280 tỉ đồng và đã kịp thời chuyển toàn bộ đến nhân dân các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng bị ảnh hưởng do bão lũ.

Hệ thống mặt trận còn chuẩn bị công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và chăm lo tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Ngay sau đại hội sẽ tổ chức hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.