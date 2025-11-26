Lịch chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp cho 4 tỉnh miền Trung

Chiều 26-11, BHXH Việt Nam đã thông tin về kế hoạch thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH cho 4 tỉnh bị lũ lụt.

Chi trả gộp lương hưu và trợ cấp BHXH cho người dân 4 tỉnh. Ảnh Internet

Theo BHXH Việt Nam, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 380/NQ-CP ngày 25-11-2025 về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo BHXH Việt Nam thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH (tháng 12-2025, tháng 1 và tháng 2-2026) vào kỳ chi trả tháng 12-2025 đối với 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, lụt khắc phục hậu quả và đón Tết Nguyên đán 2026.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã ký ban hành công văn số 18149/BTC-NSNN, yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn, xử lý các nội dung về khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Trong đó, chỉ đạo BHXH Việt Nam tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết, chi trả các chế độ; thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời, tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia, đặc biệt người dân các tỉnh miền Trung vừa bị lũ lụt.

BHXH Việt Nam cho biết ngày 23-11 đã có công văn đề xuất một số giải pháp nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT tại một số vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ vừa qua như:

Chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH trong kỳ chi trả tháng 12-2025. Chủ động cấp, gia hạn thẻ BHYT trên hệ thống dữ liệu, đảm bảo khám chữa bệnh liên tục.

Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa

Phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT để cấp thuốc tối thiểu 2 tháng và tối đa 90 ngày cho bệnh nhân mắc bệnh mạn tính bị mất thuốc do ngập lụt và bão, sau đó hướng dẫn đi khám lại theo đúng quy định.

BHXH Việt Nam cũng đề nghị BHXH các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan, đặc biệt là các cơ sở y tế đảm bảo thông suốt quyền lợi, tạo thuận lợi cho người thụ hưởng chính sách BHXH và người dân khám chữa bệnh BHYT.