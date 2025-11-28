Saigon Co.op bán hàng không lợi nhuận, tiếp sức thị trường miền Trung sau bão lũ

Saigon Co.op đã khẩn trương kích hoạt các gói trợ giá nhằm kịp thời chung tay cùng người dân miền Trung - Tây Nguyên vượt qua khó khăn, tái thiết cuộc sống sau lũ lịch sử.

Những ngày cuối tháng 11, tại nhiều tỉnh miền Trung, rau xanh và thực phẩm thiết yếu rơi vào tình trạng khan hiếm cục bộ. Mưa lũ kéo dài làm ngập hàng loạt vùng sản xuất, trong khi nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt, khiến nguồn hàng từ nội vùng không thể đưa ra thị trường như bình thường.

Chuẩn bị sớm, kích hoạt nguồn cung từ TP HCM

Tại Khánh Hòa, Gia Lai… nguồn cung thiết yếu chững lại, trong khi nhu cầu thực phẩm, hàng tươi sống, hóa phẩm vệ sinh và đồ dùng phục hồi tổ ấm tăng mạnh. Trước diễn biến thời tiết cực đoan và nguy cơ thiếu hàng kéo dài, việc duy trì nguồn cung, giữ ổn định giá bán nhằm giúp bà con tái thiết cuộc sống sau thiên tai trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Ngay khi dự báo nguy cơ mưa lũ giữa tháng 11, Saigon Co.op kích hoạt chế độ "tình huống đặc biệt" với 4 giải pháp đồng thời: tăng tồn kho tại chỗ, huy động 800 điểm bán trở thành kho vệ tinh ứng cứu khẩn cấp, nâng công suất kho lưu trữ và tái bố trí lực lượng vận chuyển linh hoạt. Đơn vị đã nhanh chóng tăng cường điều phối từ TP HCM, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long; nhiều chuyến hàng được tổ chức xuyên đêm để kịp đưa lên kệ trong ngày. Không chỉ thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì gói, trứng, nước uống, hóa phẩm vệ sinh cũng được chủ động tăng tồn kho tại các điểm bán Co.opmart và Co.op Food khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Co.opmart Tuy Hòa ưu tiên hàng cấp thiết ở khu vực thuận tiện cho người dân

Nhờ chuẩn bị sớm, khi các tuyến quốc lộ 1, 19, 25 bị chia cắt, hệ thống siêu thị Co.opmart vẫn duy trì nhịp bán hàng và cung ứng ổn định. Co.opmart Nha Trang, Tuy Hòa, Cam Ranh, An Nhơn, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột… Chuỗi Co.op Food tại Phú Yên cũng liên tục được tiếp vận 24/7 từ TP HCM và các khu vực lân cận, giúp mỗi điểm bán duy trì đến 200% lượng hàng so với ngày thường, ngăn đứt gãy nguồn cung và sốt giá cục bộ.

Chính nhờ vậy, hàng trăm ngàn suất hàng nhu yếu phẩm đã được khẩn cấp điều phối đến các cơ quan, đoàn thể trong những ngày đỉnh lũ, kịp thời tiếp sức cho bà con đang khẩn thiết mong chờ.

Đặc biệt, Co.opmart Nha Trang trở thành điểm cung ứng duy nhất còn hoạt động, góp phần giữ nhịp sinh hoạt thiết yếu cho người dân khi chợ truyền thống và nhiều siêu thị lân cận ở Tây Nha Trang buộc phải đóng cửa trong những ngày 19, 20 và 21-11 do nước dâng cao. Mỗi ngày siêu thị phục vụ hơn 10.000 lượt khách, toàn bộ nhân sự vận hành 100% công suất. Nỗ lực này được ghi nhận khi Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc và Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Hà trực tiếp đến thăm, động viên, đánh giá cao sự chủ động của tập thể Co.opmart Nha Trang.

Hệ thống kho dự phòng duy trì điều phối liên tục, bảo đảm đủ hàng thiết yếu cho người dân vùng lũ

Bán giá vốn, không đặt mục tiêu lợi nhuận

Điểm đáng chú ý trong đợt ứng phó này là việc Saigon Co.op triển khai chính sách bán hàng không lợi nhuận, tập trung trực diện vào các nhóm mặt hàng phục vụ đời sống trước mắt và giai đoạn phục hồi sau lũ.

Bên cạnh nhiệm vụ giữ ổn định thị trường, Saigon Co.op triển khai gói trợ giá kèm bán hàng không lợi nhuận, ưu tiên các mặt hàng phục vụ trực tiếp cho quá trình phục hồi sau lũ tại miền Trung - Tây Nguyên. Các Co.opmart Tuy Hòa, An Nhơn, Quy Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh… vận hành theo 2 nguyên tắc: bảo đảm đủ hàng và bán hàng giá vốn, không lợi nhuận.

Theo đó, từ nay đến đầu tháng 12-2025, nhiều nhóm sản phẩm được giảm giá sâu, theo đúng nhu cầu thị trường. Cụ thể: rau xanh, thịt, cá, trứng… được giữ giá ổn định, nhiều mặt hàng giảm từ 30% đến 40%. Các sản phẩm hóa phẩm vệ sinh đặc biệt cần thiết cho việc dọn dẹp, khử khuẩn nhà cửa cũng được giảm giá sâu và áp dụng các hình thức khuyến mãi bổ sung để giảm gánh nặng chi tiêu cho người dân. Tương tự, đồ gia dụng, đồ dùng cá nhân, dụng cụ học tập… cũng thuộc danh mục ưu đãi "đa tầng" trong dịp này.

"Trong giai đoạn thiên tai, chúng tôi không đặt nặng bài toán lợi nhuận mà tập trung tối đa các nguồn lực nhằm chia sẻ khó khăn với bà con, giữ ổn định thị trường, bảo đảm người dân dễ dàng tiếp cận hàng thiết yếu" - đại diện Saigon Co.op cho biết.

Khẳng định vai trò điểm tựa cộng đồng

Cùng với hoạt động bán lẻ, nhiều Co.opmart và Co.op Food tại khu vực chịu ảnh hưởng nặng đã được trưng dụng linh hoạt để hỗ trợ cộng đồng: cung cấp nước uống, điện, nhu yếu phẩm khẩn cấp cho người dân và lực lượng cứu hộ.

Hơn 15.000 cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống tham gia quyên góp, đóng gói và vận chuyển hàng cứu trợ thông qua chương trình Co.op Cares, đưa trực tiếp gạo, thực phẩm, hóa phẩm đến các hộ dân chịu thiệt hại nặng sau bão lũ.

Trong bối cảnh nguồn cung nội vùng chưa thể sớm phục hồi, cách làm chủ động, linh hoạt và giàu tính sẻ chia của Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp bán lẻ chủ lực. Đồng thời, qua đó một lần nữa khẳng định vai trò điểm tựa cộng đồng, giữ mạch cung ứng trong mọi tình huống, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đúng với định vị "Siêu thị Việt vì người Việt" suốt hơn 3 thập niên qua.