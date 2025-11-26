HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chương trình “Trái tim miền Trung” đến với người dân bị thiệt hại nặng do bão lũ ở Gia Lai

Đức Anh

(NLĐO) – Chương trình “Trái tim miền Trung” của Báo Người Lao Động đã trao 100 suất quà nhằm san sẻ khó khăn với bà con xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai

Ngày 26-11, Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 100 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt, cho những gia đình bị thiệt hại nặng trong đợt bão lũ vừa qua ở xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai.

“Trái tim miền Trung” đến với người dân bị thiệt hại nặng do bão lũ ở Gia Lai - Ảnh 1.

Người dân xã Ngô Mây nhận quà từ Chương trình Trái tim miền Trung của Báo Người Lao Động

Đây là số tiền do bạn đọc đóng góp thông qua Chương trình "Trái tim miền Trung" do Báo Người Lao Động phát động, nhằm hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra ở miền Trung.

Theo ông Phạm Ngọc Thái, Bí thư Đảng ủy xã Ngô Mây, bão số 13 và đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại "chưa từng có" cho địa phương. 

Cụ thể, xã có khoảng 3.000 ngôi nhà sập hoặc tốc mái nặng; nhiều hộ mất toàn bộ tài sản, dụng cụ sản xuất. Thiệt hại về vật nuôi, hoa màu và tài sản ước tính lên đến 150 tỉ đồng. Hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh không còn nơi ở, phải tạm trú trong các điểm trường, nhà cộng đồng hoặc nhà người thân.

"Sự hỗ trợ kịp thời của Báo Người Lao Động là nguồn động viên vô cùng quý giá. Trong lúc bà con gặp khó, sự tiếp sức này giúp bà con có thêm niềm tin để dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống" – ông Thái chia sẻ.

“Trái tim miền Trung” đến với người dân bị thiệt hại nặng do bão lũ ở Gia Lai - Ảnh 2.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân (thứ 2 từ trái sang) trao bảng tượng trưng 1 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra

Trước đó, Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động cũng đã trao 200 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt, cho những gia đình bị thiệt hại nặng trong đợt bão lũ vừa qua ở xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai; đồng thời trao bảng tượng trưng 1 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

“Trái tim miền Trung” đến với người dân bị thiệt hại nặng do bão lũ ở Gia Lai - Ảnh 3.


Báo Người Lao Động khắc phục hậu quả Gia Lai trái tim miền trung bão số 13
