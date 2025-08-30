VIDEO
Công an ngâm mình trong nước lũ giúp dân thu hoạch bưởi

Vĩnh Gia -

30/08/2025 18:16

(NLĐO) - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài cùng với nước thượng nguồn đổ về nhiều khiến diện tích bưởi Phúc Trạch ở Hà Tĩnh bị ngập trong nước lũ.

Clip Công an xã Phúc Trạch giúp dân thu hoạch bưởi "chạy" lũ

Công an ngâm mình trong nước lũ giúp dân thu hoạch bưởi- Ảnh 1.

Chiều 30-8, đại úy Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Trên địa bàn xã ngày hôm nay có mưa lớn khiến hơn 300 hộ trồng bưởi phúc trạch bị ngập lũ với hơn 70 hecta.

Công an ngâm mình trong nước lũ giúp dân thu hoạch bưởi- Ảnh 2.

Theo đại úy Dũng, ngay khi nước lũ vào, Công an xã Phúc Trạch đã huy động toàn bộ 20 cán bộ chiến sĩ xuống giúp dân chạy lũ thu hoạch bưởi.

Công an ngâm mình trong nước lũ giúp dân thu hoạch bưởi- Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phúc Trạch ngâm mình trong nước lũ giúp dân thu hoạch bưởi.

Công an ngâm mình trong nước lũ giúp dân thu hoạch bưởi- Ảnh 4.

Bưởi Phúc Trạch là giống bưởi đặc sản của tỉnh Hà Tĩnh

Công an ngâm mình trong nước lũ giúp dân thu hoạch bưởi- Ảnh 5.

Nhiều nông dân cho biết họ rất xót xa khi nhìn vườn bưởi sắp đến ngày thu hoạch bị ngâm nước.

Công an ngâm mình trong nước lũ giúp dân thu hoạch bưởi- Ảnh 6.

Lực lượng công an căng mình giúp dân vớt vát số bưởi bị ngâm trong nước lũ

Clip lực lượng công an giúp dân thu hoạch bưởi

