Thời sự

Bão số 6 đang lao nhanh vào miền Trung, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn

Thùy Linh

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 153 ngày 30-8 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó bão số 6 (tên quốc tế Nongfa).

Công điện nêu rõ cơn bão số 6 di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 20-25 km/giờ về phía vùng biển và đất liền khu vực Trung Bộ nước ta.

Bão số 6 đang lao nhanh vào miền Trung, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn- Ảnh 1.

Bão số 6 áp sát miền Trung. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối nay 30-8, bão số 6 sẽ đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị, đây là những khu vực đã chịu tác động bão, mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 5.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa to đến rất to; nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị.

Đây là cơn bão di chuyển nhanh, đổ bộ vào thời gian nghỉ cuối tuần và đang diễn ra các hoạt động chuẩn bị cho Đại lễ Quốc khánh 2-9.

Chủ động ứng phó bão số 6, khẩn trương sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục thông tin diễn biến bão, mưa lũ, để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó.

Các địa phương tiếp tục rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển; bằng mọi biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện và tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về diễn biến của bão, mưa lũ; Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện.

Bộ Quốc phòng, Công an chỉ đạo sẵn sàng phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện cơ động hỗ trợ nhân dân tại địa phương khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão, lũ; sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu...

