Người Việt yêu sử Việt

Hà Tĩnh: Bão số 5 gây thiệt hại khoảng 2.900 tỉ đồng

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Theo ước tính, bão số 5 đã gây thiệt hại cho tỉnh Hà Tĩnh khoảng hơn 2.900 tỉ đồng.

Ngày 30-8, tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết tỉnh này vừa có báo cáo gửi Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về tình hình ảnh hưởng của bão số 5, công tác triển khai ứng phó, kết quả khắc phục bước đầu địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh: Bão số 5 gây thiệt hại khoảng 2.900 tỉ đồng- Ảnh 1.

Theo đó, bão số 5 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân, kinh tế - xã hội, không chỉ trước mắt mà một số thiệt hại còn phải khắc phục lâu dài.

Hà Tĩnh: Bão số 5 gây thiệt hại khoảng 2.900 tỉ đồng- Ảnh 2.

Trên địa bàn tỉnh có 2 người tử vong, trong đó, 1 người ở xã Mai Hoa bị ngã tử khi chằng chống mái tôn trước bão và 1 người ở phường Thành Sen bị ngã tử vong khi khắc phục hậu quả bão. Ngoài ra, có 43 người bị thương, chủ yếu do tai nạn lúc khắc phục hậu quả bão.

Hà Tĩnh: Bão số 5 gây thiệt hại khoảng 2.900 tỉ đồng- Ảnh 3.

Ngoài ra, bão số 5 khiến 38.938 ngôi nhà bị thiệt hại; 286 điểm trường với 458 phòng học; 52 cơ sở khám, chữa bệnh; 220 công trình văn hóa, 48 di tích lịch sử văn hóa bị hư hỏng; 151.434 cây xanh các loại bị đổ, gãy; 2.414 cột điện các loại bị đổ gãy, 171km đường dây điện bị đứt, 7 trạm biến thế.

Hà Tĩnh: Bão số 5 gây thiệt hại khoảng 2.900 tỉ đồng- Ảnh 4.

36 trụ sở cơ quan, 34 chợ, 18 nhà kho, phân xưởng bị thiệt hại; 85 cột ăng ten, 58 cột treo cáp bị đổ, gãy; trạm phát sóng Thiên Tượng và cơ sở 2 của Báo Hà Tĩnh cũng bị hư hỏng.

Hà Tĩnh: Bão số 5 gây thiệt hại khoảng 2.900 tỉ đồng- Ảnh 5.

Có khoảng 25.300ha lúa và 2.000ha rau màu bị ngập, đổ ngã, ảnh hưởng đến năng suất; 4.400ha cây ăn quả tập trung, 23.000ha cây lâm nghiệp bị đổ, gãy; hơn 250 con gia súc và khoảng 85.000 con gia cầm bị thiệt hại; 99 tàu cá bị chìm đắm, vỡ, hư hỏng và nhiều lồng bè, tàu, thuyền, ngư cụ của ngư dân bị ảnh hưởng, hư hỏng.

Hà Tĩnh: Bão số 5 gây thiệt hại khoảng 2.900 tỉ đồng- Ảnh 6.

Ngoài các thiệt hại trên, còn nhiều các công trình, hạng mục của người dân và công cộng bị hư hỏng.

Hà Tĩnh: Bão số 5 gây thiệt hại khoảng 2.900 tỉ đồng- Ảnh 7.

Thiệt hại ước tính do bão số 5 gây ra cho Hà Tĩnh khoảng hơn 2.900 tỉ đồng.

Hà Tĩnh: Bão số 5 gây thiệt hại khoảng 2.900 tỉ đồng- Ảnh 8.

Ngay sau bão số 5, Hà Tĩnh đã tập trung cao nhất cho công tác khắc phục hậu quả, trong đó, huy động tối đa lực lượng quân sự, công an, biên phòng, đoàn thanh niên để giúp các địa phương, đơn vị tổ chức khắc phục hậu quả bão.

Hà Tĩnh: Bão số 5 gây thiệt hại khoảng 2.900 tỉ đồng- Ảnh 9.

Tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng, nhất là gia đình có người tử vong, bị thương, nhà bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng và ngập lụt; hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, xử lý nước sạch đảm bảo không để Nhân dân thiếu nước uống, nước sinh hoạt, thuốc điều trị và không để dịch bệnh xẩy ra.

