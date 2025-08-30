Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 30-8, tâm bão số 6 ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc - 107,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Hà Tĩnh - Quảng Trị, cách Bắc Quảng Trị khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10-11. Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.



Dự báo hướng đổ bộ của bão số 6

Do ảnh hưởng của bão số 6, sáng 30-8, tại Bạch Long Vĩ ghi nhận gió cấp 7, giật cấp 9; Cô Tô gió cấp 6-7, giật cấp 8; Cồn Cỏ gió cấp 6, giật cấp 8. Các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng đã có mưa to, nhiều nơi mưa rất to với lượng trên 170 mm.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trưa nay 30-8, hoàn lưu của bão đã tác động đến khu vực ven bờ biển các tỉnh từ Thanh Hóa - TP Huế.

Bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ tầm 20 km, dự báo trong khoảng chiều tối nay 30-8, vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền khu vực từ Nam Hà Tĩnh trở vào tới Bắc Quảng Trị với cường độ mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 8. Thời điểm gió mạnh nhất khoảng từ 15 giờ đến 19 giờ tối nay.

Bão số 6 dự báo gây mưa rất to

Do ảnh hưởng của bão, vùng ven biển đất liền từ Thanh Hóa trở vào Huế sẽ có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 7-8, thậm chí có giật cấp 9-10 .

"Gió bão số 6 có thể không quá mạnh như bão số 5 nhưng gió giật trong bão thì có thể chênh với cường độ của bão từ 3-4 cấp, tức là lên tới cấp 9-10, thậm chí 10-11. Vì vậy, tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm cần nhanh chóng tránh trú vào nơi an toàn" - ông Hưởng cảnh báo.

Chưa kể, về mưa của cơn bão số 6, Trưởng phòng Dự báo thời tiết thông tin khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị là vùng tâm mưa lớn, với tổng lượng mưa cả đợt từ 200-400 mm, có nơi trên 600 mm.

Còn khoảng thời gian từ từ trưa ngày 30-8 đến hết ngày 31-8, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị dự báo có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.

Sau đó, mưa lan rộng ra khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120 mm, có nơi trên 250 mm.