HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 6 giật cấp 9-10 đổ bộ vào miền Trung trong chiều tối nay 30-8

Thùy Linh

(NLĐO) - Dự báo khoảng chiều tối nay 30-8, vùng tâm bão số 6 sẽ đi vào đất liền khu vực từ Nam Hà Tĩnh trở vào tới Bắc Quảng Trị.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 30-8, tâm bão số 6 ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc - 107,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Hà Tĩnh - Quảng Trị, cách Bắc Quảng Trị khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10-11. Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Bão số 6 giật cấp 9-10 đổ bộ vào miền Trung trong chiều tối nay 30-8- Ảnh 1.

Dự báo hướng đổ bộ của bão số 6

Do ảnh hưởng của bão số 6, sáng 30-8, tại Bạch Long Vĩ ghi nhận gió cấp 7, giật cấp 9; Cô Tô gió cấp 6-7, giật cấp 8; Cồn Cỏ gió cấp 6, giật cấp 8. Các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng đã có mưa to, nhiều nơi mưa rất to với lượng trên 170 mm.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trưa nay 30-8, hoàn lưu của bão đã tác động đến khu vực ven bờ biển các tỉnh từ Thanh Hóa - TP Huế.

Bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ tầm 20 km, dự báo trong khoảng chiều tối nay 30-8, vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền khu vực từ Nam Hà Tĩnh trở vào tới Bắc Quảng Trị với cường độ mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 8. Thời điểm gió mạnh nhất khoảng từ 15 giờ đến 19 giờ tối nay.

Bão số 6 dự báo gây mưa rất to

Do ảnh hưởng của bão, vùng ven biển đất liền từ Thanh Hóa trở vào Huế sẽ có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 7-8, thậm chí có giật cấp 9-10 .

"Gió bão số 6 có thể không quá mạnh như bão số 5 nhưng gió giật trong bão thì có thể chênh với cường độ của bão từ 3-4 cấp, tức là lên tới cấp 9-10, thậm chí 10-11. Vì vậy, tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm cần nhanh chóng tránh trú vào nơi an toàn" - ông Hưởng cảnh báo.

Chưa kể, về mưa của cơn bão số 6, Trưởng phòng Dự báo thời tiết thông tin khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị là vùng tâm mưa lớn, với tổng lượng mưa cả đợt từ 200-400 mm, có nơi trên 600 mm.

Còn khoảng thời gian từ từ trưa ngày 30-8 đến hết ngày 31-8, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị dự báo có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.

Sau đó, mưa lan rộng ra khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120 mm, có nơi trên 250 mm.

Tin liên quan

Bão số 6 tiến vào Hà Tĩnh - Quảng Trị tối nay, mưa lớn dồn dập

Bão số 6 tiến vào Hà Tĩnh - Quảng Trị tối nay, mưa lớn dồn dập

(NLĐO) - Bão số 6 dự kiến đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị tối nay, gây mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão số 6, hướng vào Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị

(NLĐO) - Đầu giờ sáng ngày 30-8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành bão số 6 mạnh cấp 8, giật cấp 10, dự báo đổ bộ vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị.

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão giật cấp 10, đổ bộ vào đâu?

(NLĐO) - Dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, giật cấp 10 và đổ bộ vào miền Trung.

bão số 6 dự báo bão tin bão biển đông Quảng Trị Huế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo