Công an phường Thủ Đức thực nghiệm lại hiện trường, củng cố hồ sơ xử lý thanh niên đánh người

Ngày 21-5, Công an phường Thủ Đức, TPHCM cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Chánh Tú, 28 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng về hành vi chặn xe đánh người trên đường.

Nguyễn Chánh Tú tại cơ quan công an.

Theo công an, trước đó, Công an phường Thủ Đức ghi nhận một video trên mạng xã hội ghi một thanh niên bị hành hung trên đường đường Kha Vạn Cân (thuộc khu phố 22, phường Thủ Đức), thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận bức xúc.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Thủ Đức phối hợp Công an TPHCM vào cuộc truy xét.

Qua xác minh, khoảng 19 giờ 36 phút ngày 7-5, anh L.Q.T (29 tuổi) chạy xe máy chở bạn gái 23 tuổi lưu thông trên đường Kha Vạn Cân. Lúc này, Tú điều khiển xe máy chạy theo phía sau, vượt lên chặn đầu xe.

Sau khi dừng xe, Tú dùng tay, chân liên tiếp đánh vào vùng mặt và cơ thể anh T. ngã xuống vỉa hè.

Chỉ đến khi bạn gái cùng người dân can ngăn, Tú mới dừng lại rồi rời khỏi hiện trường. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Chánh Tú khai nhận nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân dẫn đến hành vi chặn xe, hành hung nạn nhân trên đường.

Công an TPHCM khuyến cáo mọi mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ tình cảm, đời sống cá nhân cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, đúng pháp luật.